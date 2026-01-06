Головна Спорт Новини
Росіянка, яка робила фото на тлі символу війни проти України, була визнана нейтральною атлеткою

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Росіянка, яка робила фото на тлі символу війни проти України, була визнана нейтральною атлеткою
Пауль (крайня ліворуч) зробили фото на тлі георгіївської стрічки

Пауль має можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026

Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) визнала нейтральною атлеткою російську сноубордистку Крістіну Пауль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на FIS.

У березні цього року Пауль позувала для фото на тлі одного з символів російської агресії проти України – георгіївської стрічки.

Про заборону щодо її використання також згадується в рекомендаціях МОК про нейтральних атлетів. Однак, FIS продовжує проводити проросійську політику та допускає до змагань прихильників російської війни.

Також пізніше Пауль вподобала допис зі своїм фото на тлі георгіївської стрічки.

Також в Instagram Пауль лайкала дописи з диктатором Володимиром Путіним та російськими військовими.

Тепер вона має можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026.

Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

