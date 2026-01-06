Пішов з життя легендарний фанат київського «Динамо» Віктор Заглада
Прощання з Віктором Загладою відбудеться завтра, 7 січня, о 15:30 на Байковому кладовищі
Сьогодні, 6 січня, пішов з життя легендарний фанат «Динамо» Київ Віктор Утюг Заглада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WBC.
Зазначається, що Віктор Заглада був серед тих, хто у 1980 році здійснив перший організований виїзд киян, для того, щоб підтримати «Сокіл» у матчі чемпіонату СРСР проти московського «Спартака».
Наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років Утюг був одним з лідерів київського фанатського руху.
Прощання з Віктором відбудеться завтра, 7 січня, о 15:30 на Байковому кладовищі.
Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.
Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.
Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».
На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.
Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.
26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.
Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.
Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).
