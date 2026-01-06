Головна Спорт Новини
Пішов з життя легендарний фанат київського «Динамо» Віктор Заглада

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Пішов з життя легендарний фанат київського «Динамо» Віктор Заглада
Віктор Заглада був серед тих, хто у 1980 році здійснив перший організований виїзд киян до Москви

Прощання з Віктором Загладою відбудеться завтра, 7 січня, о 15:30 на Байковому кладовищі

Сьогодні, 6 січня, пішов з життя легендарний фанат «Динамо» Київ Віктор Утюг Заглада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WBC.

Зазначається, що Віктор Заглада був серед тих, хто у 1980 році здійснив перший організований виїзд киян, для того, щоб підтримати «Сокіл» у матчі чемпіонату СРСР проти московського «Спартака».

Наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років Утюг був одним з лідерів київського фанатського руху.

Прощання з Віктором відбудеться завтра, 7 січня, о 15:30 на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

