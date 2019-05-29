Українця Луніна вважають майбутнім основним воротарем «Реала»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Лунін Фейсбук

Про таку думку в Іспанії розповів колишній тренер «Динамо» та збірної України Рауль Ріанчо

Українського 20-річного воротаря Андрія Луніна вважають в Іспанії майбутнім головним воротарем мадридського «Реалу». Про це в інтерв’ю Tribuna.com розповів колишній асистент в тренерському штабі «Динамо» Сергія Реброва та збірної України Андрія Шевченка Рауль Ріанчо.

«Вважаю, в майбутньому він буде основним голкіпером «Реалу». Він дуже молодий, йому потрібно багато грати», - зазначив Ріанчо.

Наразі Лунін, права на якого належать «Реалу», грає в оренді за «Леганес». Раніше повідомлялося, що тренер мадридців Зінедін Зідан поверне його з оренди на наступний сезон другим воротарем у основну команду.