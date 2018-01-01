Українець Білоног покинув російський клуб
- Сьогодні, 15:43
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Дмитро Білоног. Фото: ФК Динамо
У поточному сезоні Білоног тільки два рази потрапляв в заявку на матчі РПЛ
22-річний півзахисник Дмитро Білоног більше не є гравцем російського «Уралу».
Клуб і українець припинили співпрацю за взаємною згодою. Про це повідомив офіційний сайт клубу з Єкатеринбурга.
У поточному сезоні Білоног тільки два рази потрапляв в заявку на матчі РПЛ.
Хавбек в російський клуб перейшов в сезоні 2015/2016, але за цей час взяв участь тільки в трьох матчах, другу половину сезону 2016/2017 провів в оренді в кропивницькій «Зірці».