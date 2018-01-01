  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українець Білоног покинув російський клуб

    У поточному сезоні Білоног тільки два рази потрапляв в заявку на матчі РПЛ
    22-річний півзахисник Дмитро Білоног більше не є гравцем російського «Уралу». Клуб і українець припинили співпрацю за взаємною згодою. Про це повідомив офіційний сайт клубу з Єкатеринбурга. У поточному сезоні Білоног тільки два рази потрапляв в заявку на матчі РПЛ. Хавбек в російський клуб перейшов в сезоні 2015/2016, але за цей час
    • Сьогодні, 15:43
    • Розсилка
    Дмитро Білоног. Фото: ФК Динамо
    Дмитро Білоног. Фото: ФК Динамо

    У поточному сезоні Білоног тільки два рази потрапляв в заявку на матчі РПЛ

    22-річний півзахисник Дмитро Білоног більше не є гравцем російського «Уралу».

    Клуб і українець припинили співпрацю за взаємною згодою. Про це повідомив офіційний сайт клубу з Єкатеринбурга.

    У поточному сезоні Білоног тільки два рази потрапляв в заявку на матчі РПЛ.

    Хавбек в російський клуб перейшов в сезоні 2015/2016, але за цей час взяв участь тільки в трьох матчах, другу половину сезону 2016/2017 провів в оренді в кропивницькій «Зірці».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Зірка»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ