Українець Білоног покинув російський клуб

У поточному сезоні Білоног тільки два рази потрапляв в заявку на матчі РПЛ

22-річний півзахисник Дмитро Білоног більше не є гравцем російського «Уралу». Клуб і українець припинили співпрацю за взаємною згодою. Про це повідомив офіційний сайт клубу з Єкатеринбурга. У поточному сезоні Білоног тільки два рази потрапляв в заявку на матчі РПЛ. Хавбек в російський клуб перейшов в сезоні 2015/2016, але за цей час