Українець Болдирев здобув бронзу на етапі Кубку світу зі скелелазіння

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У Китаї Данило піднявся на третю сходинку п'єдесталу

У місті Чунцін (Китай) відбувся третій етап Кубку світу зі скелелазіння.

Загалом у змаганнях з болдерингу та швидкості взяли участь 287 спортсменів з 30 країн. Україну на турнірі представляли шестеро атлетів, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

Найкращого результату серед наших співвітчизників досяг одесит Данило Болдирев, який здобув бронзову медаль у дисципліні «швидкість».

Суперником Данила у боротьбі за третю сходинку став 17-річний скелелаз з Китаю Дзінь Ксінь Лі, який залишився без п’єдесталу.

Переможцем змагань став росіянин Дмитро Тимофєєв, а срібло здобув індонезієць Джаелоло Аспар.

Це перша медаль України у цьогорічному сезоні Кубку світу.

Інші представники української збірної розмістились у турнірній таблиці наступним чином:

Алла Мареніч (Харків) – 19-те місце, швидкість;

Маргарита Захарова (Харків) – 43-тє місце, боулдеринг;

Євгенія Казбекова (Дніпро) – 25-те місце, боулдеринг;

Сергій Топішко (Київ) – 39-те місце, швидкість і 29-те місце, боулдеринг;

Костянтин Павленко (Одеса) – 17-те місце, швидкість.