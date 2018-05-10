  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українець Болдирев здобув бронзу на етапі Кубку світу зі скелелазіння

    • Сьогодні, 19:17
    • Розсилка

    У Китаї Данило піднявся на третю сходинку п'єдесталу

    У місті Чунцін (Китай) відбувся третій етап Кубку світу зі скелелазіння.

    Загалом у змаганнях з болдерингу та швидкості взяли участь 287 спортсменів з 30 країн. Україну на турнірі представляли шестеро атлетів, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

    Найкращого результату серед наших співвітчизників досяг одесит Данило Болдирев, який здобув бронзову медаль у дисципліні «швидкість».

    Суперником Данила у боротьбі за третю сходинку став 17-річний скелелаз з Китаю Дзінь Ксінь Лі, який залишився без п’єдесталу.

    Переможцем змагань став росіянин Дмитро Тимофєєв, а срібло здобув індонезієць Джаелоло Аспар.

    Це перша медаль України у цьогорічному сезоні Кубку світу.

    Інші представники української збірної розмістились у турнірній таблиці наступним чином:

    Алла Мареніч (Харків) – 19-те місце, швидкість;
    Маргарита Захарова (Харків) – 43-тє місце, боулдеринг;
    Євгенія Казбекова (Дніпро) – 25-те місце, боулдеринг;
    Сергій Топішко (Київ) – 39-те місце, швидкість і 29-те місце, боулдеринг;
    Костянтин Павленко (Одеса) – 17-те місце, швидкість.

    спорт Китай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ