Український плавець здобув тринадцяте «золото» Паралімпіади

Чемпіоном Ігор-2020 на 50-метрівці вільним стилем став Андрій Трусов

Першу золоту нагороду в сьомий день змагань Парілімпіади в Токіо приніс в скарбничку нашої збірної плавець Андрій Трусов. Його результат – 27, 43 секунди. Ця медаль стала для спортсмена вже п‘ятою на Іграх у Японії. Загалом в української збірної 13 нагород найвищого гатунку.

Третім приплив ще один українець Євген Богодайко, який у Ріо-2016 був на цій дистанції чемпіоном.

Нагадаємо, Трусов є володарем світового рекорду на 50-метрівці вільним стилем. Його найкращий результат – 27,07 секунди.

В останній день літа українські паралімпійці довели кількість здобутих нагород до 60-ти. Срібними призерами стали Оксана Ботурчук в бігу на 400 метрів, Єгор Дементьєв у велоспорті, Максим Варакса в плаванні на 100-метрівйці вільним стилем. Бронзову медаль також виграв плавець Василь Крайник на 200-метрівці комплексним стилем.

Раніше легендарна українська спортсменка розплакалася на Паралімпіаді і завершила кар’єру.