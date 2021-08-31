  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Український плавець здобув тринадцяте «золото» Паралімпіади

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Трусов здобув вже п'яту нагороду на Паралімпіаді - Український плавець здобув тринадцяте «золото» Паралімпіади
    Андрій Трусов здобув вже п'яту нагороду на Паралімпіаді
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіоном Ігор-2020 на 50-метрівці вільним стилем став Андрій Трусов

    Першу золоту нагороду в сьомий день змагань Парілімпіади в Токіо приніс в скарбничку нашої збірної плавець Андрій Трусов. Його результат – 27, 43 секунди. Ця медаль стала для спортсмена вже п‘ятою на Іграх у Японії. Загалом в української збірної 13 нагород найвищого гатунку.

    Третім приплив ще один українець Євген Богодайко, який у Ріо-2016 був на цій дистанції чемпіоном.

    Нагадаємо, Трусов є володарем світового рекорду на 50-метрівці вільним стилем. Його найкращий результат – 27,07 секунди.

    В останній день літа українські паралімпійці довели кількість здобутих нагород до 60-ти. Срібними призерами стали Оксана Ботурчук в бігу на 400 метрів, Єгор Дементьєв у велоспорті, Максим Варакса в плаванні на 100-метрівйці вільним стилем. Бронзову медаль також виграв плавець Василь Крайник на 200-метрівці комплексним стилем.

    Раніше легендарна українська спортсменка розплакалася на Паралімпіаді і завершила кар’єру.

    Читайте також:

    Теги: паралімпійські ігри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Український плавець здобув тринадцяте «золото» Паралімпіади