Українець допоміг своїй команді виграти у матчі чемпіонату Німеччини

Борис Тащі віддав гольову передачі

Атакувальний півзахисник «Дуйсбурга» Борис Тащі допоміг своєму клубу здолати гостей із «Регенсбурга» на власному полі з рахунком 4:1. Українець вийшов на поле зі стартових хвилин. Але ні він, ні його партнери, попри територіальну перевагу, не змогли відзначитися в першому таймі. Зате на початку другої половини гри Тащі



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Борис Тащі. Фото Imago

Борис Тащі віддав гольову передачі

Атакувальний півзахисник «Дуйсбурга» Борис Тащі допоміг своєму клубу здолати гостей із «Регенсбурга» на власному полі з рахунком 4:1.

Українець вийшов на поле зі стартових хвилин. Але ні він, ні його партнери, попри територіальну перевагу, не змогли відзначитися в першому таймі.

Зате на початку другої половини гри Тащі вдало подав із правого флангу, й Наубер відкрив рахунок у матчі. Щоправда, за шість хвилин «Регенсбург» зусиллями Георге зрівняв рахунок.

Та це була остання результативна дія від гостей у матчі. Надалі забивали тільки «зебри»: Ілютченко, Штоппелькамп і Енгін забезпечили розгром суперника.

За два тури до кінця першості «Дуйсбург» перебуває на сьомій сходинці. «Регенсбург» – п'ятий.

Чемпіонат Німеччини з футболу

Матч 32-го туру

«Дуйсбург» – «Регенсбург» – 4:1

Голи: Наубер, 52, Ілютченко, 60, Штоппелькамп, 75, Енгін, 87 – Георге, 58

Джерело: Футбол 24