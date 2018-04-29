Українець допоміг своїй команді виграти у матчі чемпіонату Німеччини
- Вчора, 17:34
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Розсилка
Борис Тащі віддав гольову передачі
Атакувальний півзахисник «Дуйсбурга» Борис Тащі допоміг своєму клубу здолати гостей із «Регенсбурга» на власному полі з рахунком 4:1.
Українець вийшов на поле зі стартових хвилин. Але ні він, ні його партнери, попри територіальну перевагу, не змогли відзначитися в першому таймі.
Зате на початку другої половини гри Тащі вдало подав із правого флангу, й Наубер відкрив рахунок у матчі. Щоправда, за шість хвилин «Регенсбург» зусиллями Георге зрівняв рахунок.
Та це була остання результативна дія від гостей у матчі. Надалі забивали тільки «зебри»: Ілютченко, Штоппелькамп і Енгін забезпечили розгром суперника.
За два тури до кінця першості «Дуйсбург» перебуває на сьомій сходинці. «Регенсбург» – п'ятий.
Чемпіонат Німеччини з футболу
Матч 32-го туру
«Дуйсбург» – «Регенсбург» – 4:1
Голи: Наубер, 52, Ілютченко, 60, Штоппелькамп, 75, Енгін, 87 – Георге, 58
Джерело: Футбол 24