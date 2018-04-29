  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українець допоміг своїй команді виграти у матчі чемпіонату Німеччини

    Борис Тащі віддав гольову передачі
    Атакувальний півзахисник «Дуйсбурга» Борис Тащі допоміг своєму клубу здолати гостей із «Регенсбурга» на власному полі з рахунком 4:1. Українець вийшов на поле зі стартових хвилин. Але ні він, ні його партнери, попри територіальну перевагу, не змогли відзначитися в першому таймі. Зате на початку другої половини гри Тащі
    • Вчора, 17:34
    • Розсилка
    Борис Тащі. Фото&nbsp;Imago
    Борис Тащі. Фото Imago

    Борис Тащі віддав гольову передачі

    Атакувальний півзахисник «Дуйсбурга» Борис Тащі допоміг своєму клубу здолати гостей із «Регенсбурга» на власному полі з рахунком 4:1.

    Українець вийшов на поле зі стартових хвилин. Але ні він, ні його партнери, попри територіальну перевагу, не змогли відзначитися в першому таймі.

    Зате на початку другої половини гри Тащі вдало подав із правого флангу, й Наубер відкрив рахунок у матчі. Щоправда, за шість хвилин «Регенсбург» зусиллями Георге зрівняв рахунок.

    Та це була остання результативна дія від гостей у матчі. Надалі забивали тільки «зебри»: Ілютченко, Штоппелькамп і Енгін забезпечили розгром суперника.

    За два тури до кінця першості «Дуйсбург» перебуває на сьомій сходинці. «Регенсбург» – п'ятий.

    Чемпіонат Німеччини з футболу

    Матч 32-го туру

    «Дуйсбург» – «Регенсбург» – 4:1

    Голи: Наубер, 52, Ілютченко, 60, Штоппелькамп, 75, Енгін, 87 – Георге, 58

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ