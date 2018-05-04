Українець Гладир набрав 12 очок і допоміг «Монако» вийти у фінал Ліги чемпіонів FIBA

Фінал відбудеться 6 травня

«Монако» захисника збірної України Сергія Гладира перемогло німецький «Людвігсбург» в матчі півфіналу Ліги чемпіонів FIBA – 87:65. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Наш баскетболіст був одним з найкращих у складі переможців. За 16:01 він набрав 12 очок, 3 перехоплення. Монегаски починали