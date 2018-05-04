Українець Гладир набрав 12 очок і допоміг «Монако» вийти у фінал Ліги чемпіонів FIBA
- Сьогодні, 21:38
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Сергій Гладир
Фінал відбудеться 6 травня
«Монако» захисника збірної України Сергія Гладира перемогло німецький «Людвігсбург» в матчі півфіналу Ліги чемпіонів FIBA – 87:65.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Наш баскетболіст був одним з найкращих у складі переможців.
За 16:01 він набрав 12 очок, 3 перехоплення.
Монегаски починали зустріч у статусі фаворита.
Однак поступилися в першій чверті. Та вже з другої команда Звездана Митровича перехопила ініціативу та впевнено пішла вперед.
У фіналі «Монако» зіграє 6 травня з переможцем пари АЕК (Греція) – «Мурсія» (Іспанія).