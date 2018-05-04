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    Українець Гладир набрав 12 очок і допоміг «Монако» вийти у фінал Ліги чемпіонів FIBA

    Фінал відбудеться 6 травня
    «Монако» захисника збірної України Сергія Гладира перемогло німецький «Людвігсбург» в матчі півфіналу Ліги чемпіонів FIBA – 87:65. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Наш баскетболіст був одним з найкращих у складі переможців. За 16:01 він набрав 12 очок, 3 перехоплення. Монегаски починали
    • Сьогодні, 21:38
    • Розсилка
    Сергій Гладир
    Сергій Гладир

    Фінал відбудеться 6 травня

    «Монако» захисника збірної України Сергія Гладира перемогло німецький «Людвігсбург» в матчі півфіналу Ліги чемпіонів FIBA – 87:65.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Наш баскетболіст був одним з найкращих у складі переможців.

    За 16:01 він набрав 12 очок, 3 перехоплення.

    Монегаски починали зустріч у статусі фаворита.

    Однак поступилися в першій чверті. Та вже з другої команда Звездана Митровича перехопила ініціативу та впевнено пішла вперед.

    У фіналі «Монако» зіграє 6 травня з переможцем пари АЕК (Греція) – «Мурсія» (Іспанія).

    Ліга чемпіонів баскетбол
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