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    Українець Гладир став найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів з баскетболу

    Втім, «Монако» захисника збірної України програв у Афінах
    Французький «Монако» захисника збірної України Сергія Гладира програв у Афінах грецькому АЕКу в фіналі Ліги чемпіонів FIBA – 94:100. Наш баскетболіст став найкращим у матчі, інформує прес-служба Федерації баскетболу України. За 18:21 у грі з лави запасних він набрав 18 очок, 5 підбирань, 2 перехоплення. Монегаски програли 9
    • Сьогодні, 09:09
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    Сергій Гладир. Фото: ФБУ
    Сергій Гладир. Фото: ФБУ

    Втім, «Монако» захисника збірної України програв у Афінах

    Французький «Монако» захисника збірної України Сергія Гладира програв у Афінах грецькому АЕКу в фіналі Ліги чемпіонів FIBA – 94:100.

    Наш баскетболіст став найкращим у матчі, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    За 18:21 у грі з лави запасних він набрав 18 очок, 5 підбирань, 2 перехоплення.

    Монегаски програли 9 очок за підсумками стартової чверті.

    У наступних довелося докласти багато зусиль, аби скоротити відставання. За хвилину до кінця основного ігрового часу різниця скоротилася до 3 очок.

    Однак у цей час міцнішими виявилися нерви у господарів, яких шалено підтримували свої вболівальники.

    Кілька заключних помилок монегасків звели нанівець спроби відігратися.

    Для «Монако» це четверта поразка за сезон у 20-ти матчах Ліги чемпіонів.

    Ліга чемпіонів баскетбол
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