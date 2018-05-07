Українець Гладир став найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів з баскетболу
- Сьогодні, 09:09
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Втім, «Монако» захисника збірної України програв у Афінах
Французький «Монако» захисника збірної України Сергія Гладира програв у Афінах грецькому АЕКу в фіналі Ліги чемпіонів FIBA – 94:100.
Наш баскетболіст став найкращим у матчі, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.
За 18:21 у грі з лави запасних він набрав 18 очок, 5 підбирань, 2 перехоплення.
Монегаски програли 9 очок за підсумками стартової чверті.
У наступних довелося докласти багато зусиль, аби скоротити відставання. За хвилину до кінця основного ігрового часу різниця скоротилася до 3 очок.
Однак у цей час міцнішими виявилися нерви у господарів, яких шалено підтримували свої вболівальники.
Кілька заключних помилок монегасків звели нанівець спроби відігратися.
Для «Монако» це четверта поразка за сезон у 20-ти матчах Ліги чемпіонів.