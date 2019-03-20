Українець Лень провів не найкращий матч у НБА проти «Х’юстона» (відео)
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«Атланта» поступилася одному з лідерів Східної конференції
Центровий «Атланти» Олексій Лень взяв участь в матчі своєї команди проти «Х'юстон Рокетс», який завершився поразкою – 105:121.
Українець за 12 хвилин набрав 2 очки (1/2 двоочкових, 0/1 триочкових кидків), здійснив 1 підбирання та двічі сфолив.
«Гокс» залишаються на 12-му місці в турнірній таблиці Східної конференції. Наступний матч «Атланта» проведе в ніч на п'ятницю, 22 березня.