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    Українець Лень провів не найкращий матч у НБА проти «Х’юстона» (відео)

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    Українець Лень провів не найкращий матч у НБА проти «Х’юстона» (відео)
    Getty Images

    «Атланта» поступилася одному з лідерів Східної конференції

    Центровий «Атланти» Олексій Лень взяв участь в матчі своєї команди проти «Х'юстон Рокетс», який завершився поразкою – 105:121.

    Українець за 12 хвилин набрав 2 очки (1/2 двоочкових, 0/1 триочкових кидків), здійснив 1 підбирання та двічі сфолив.

    «Гокс» залишаються на 12-му місці в турнірній таблиці Східної конференції. Наступний матч «Атланта» проведе в ніч на п'ятницю, 22 березня.

    баскетбол НБА Олексій Лень
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