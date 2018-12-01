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    Українець Лень провів один із найрезультативніших матчів в кар'єрі в НБА

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    Олексій Лень - Українець Лень провів один із найрезультативніших матчів в кар'єрі в НБА
    Олексій Лень
    Фото взяте з сайту ukrinform.ua

    Проте це не допомогло його команді уникнути поразки

    Центровий збірної України з баскетболу Олексій Лень провів успішний поєдинок у регулярному чемпіонаті НБА у складі «Атланти Гокс», яка грала в гостях з «Оклахомою».

    Як повідомляє УНН, вийшовши з лави запасних, уродженець Антрациту забив м'яч з фолом, а потім виправив свою хибу точним добиванням.

    У другій чверті центровий «яструбів» забив триочковий під кутом 45 градусів, ще один дальній з кута, а також оформив слем-данк.

    Загалом за 23:12 хвилини Лень набрав 19 очок, п'ять підбирань, одну передачу, один блок-шот при чотирьох фолах, але його колектив зазнав поразки 109:124.

    Примітно, що Лень разом із Коллінсом розділив титул найкращого бомбардира у складі «Атланти».

    Зауважимо, що більше 19 очок в кар'єрі NBA Лень, який проводить шостий сезон в лізі, набирав тільки сім разів.

    NBA баскетбол НБА Олексій Лень
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