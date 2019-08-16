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    Українець Лунін позбувся конкурента в іспанському «Вальядоліді»

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    Андрій Лунін - Українець Лунін позбувся конкурента в іспанському «Вальядоліді»
    Андрій Лунін
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    Голкіпер «Вальядоліду» Хосе Антоніо Каро виступатиме в іншій команді

    Український воротар Андрій Лунін залишився без головного конкурента за місце в основному складі іспанського «Вальядоліду». Голкіпер Хосе Антоніо Каро перейшов в оренду до кінця сезону в «Понферрадину», інформує прес-служба «Вальядоліду».

    Права на Андрія Луніна належать мадридському «Реалу». Тренерський штаб головної команди королівського клубу на чолі з Зінедіном Зіданом вирішив відправити українця ще на один сезон у оренду.

    Нагадаємо, минулого року Лунін виступав в оренді за іспанський «Леганес».   

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