Олег Саленко: Леоненко вже не той – падає після четвертого бокалу пива



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Віктор Леоненко та Олег Саленко Твіттер

Колишній форвард «Динамо» поділився думкою про експерта каналу Ахметова «Футбол» Віктора Леоненка

Колишній форвард київського «Динамо» Олег Саленко вважає, що колишній одноклубник Віктор Леоненко не залишить канал власника «Шахтаря» Ріната Ахметова, де працює експертом.

«Цього ніколи не буде. Леоненко дуже подобається Ахметову. Працюватиме там до останнього. Вони мені ще винні гроші за старі ефіри. А з Леоненком ми ще граємо за ветеранів. Він, звичайно, вже не виходить на поле, ніби неграючий тренер вже», - сказав Саленко автору блогу на tribuna.com.

Також колишній футболіст прокоментував чутки про пристрасть себе та Леоненка до спиртного: «Чи кинемо пити? Обидва не кинемо. Та Леон уже не той, слабуватий став. Раніше міг по п’ять літрів пива за раз випити. А зараз впаде після четвертого».

Олег Саленко виступав за «Динамо» з 1989 по 1992 рік. Чемпіон СРСР у складі киян 1990 року.

Віктор Леоненко грав за «Динамо» з 1992 по 1997 рік. Чотириразовий чемпіон України.