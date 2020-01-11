  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український воротар пропустив курйозний гол у Кубку Іспанії (відео)

    • Розсилка
    Андрій Лунін навіть не стрибнув після удару Паулу Вітора - Український воротар пропустив курйозний гол у Кубку Іспанії (відео)
    Андрій Лунін навіть не стрибнув після удару Паулу Вітора
    Фото із соцмереж

    Андрій Лунін нарешті отримав шанс зіграти і лише ускладнив своє становище у «Вальядоліді»

    Український воротар Андрій Лунін, як і очікувалося, вийшов в стартовому складі «Вальядоліда» на матч другого раунду Кубка Іспанії проти команди другої Ла Ліги «Марбелья».

    Впродовж першого тайму спостерігався рівний футбол і український голкіпер навіть кілька разів рятував свою команду. Але наприкінці 45-хвилинки не врятував.

    Андрій пропустив метрів з 30-ти ударом під поперечину від Пауло Вітора. Лунін не зреагував і навіть не спробував відбити м'яча.

    Наразі триває другий тайм поєдинку і рахунок залишається незмінним – 1:0.

    У поточному сезоні Лунін у чемпіонаті Іспанії зіграв лише один матч.

     Читайте також: «Реал» планує повернути Луніна з «Вальядоліда»
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Лунін ФК «Вальядолід» ФК «Марбелья»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ