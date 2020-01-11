Український воротар пропустив курйозний гол у Кубку Іспанії (відео)



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Андрій Лунін навіть не стрибнув після удару Паулу Вітора Фото із соцмереж

Андрій Лунін нарешті отримав шанс зіграти і лише ускладнив своє становище у «Вальядоліді»

Український воротар Андрій Лунін, як і очікувалося, вийшов в стартовому складі «Вальядоліда» на матч другого раунду Кубка Іспанії проти команди другої Ла Ліги «Марбелья».

Впродовж першого тайму спостерігався рівний футбол і український голкіпер навіть кілька разів рятував свою команду. Але наприкінці 45-хвилинки не врятував.

Андрій пропустив метрів з 30-ти ударом під поперечину від Пауло Вітора. Лунін не зреагував і навіть не спробував відбити м'яча.

Наразі триває другий тайм поєдинку і рахунок залишається незмінним – 1:0.

У поточному сезоні Лунін у чемпіонаті Іспанії зіграв лише один матч.