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    Українець Малиновський забив найбільше штрафних серед гравців усіх топ чемпіонатів сезону-2019/2020

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    У поточному сезоні ніхто не б'є штрафних краще, ніж українець Руслан Малиновський - Українець Малиновський забив найбільше штрафних серед гравців усіх топ чемпіонатів сезону-2019/2020
    У поточному сезоні ніхто не б'є штрафних краще, ніж українець Руслан Малиновський
    Світлина - Atalanta Bergamasca Calcio

    Руслан провів уже п’ять голів зі штрафних

    У матчі 37-го туру італійської Серії А «Парма» приймала «Аталанту». Зустріч відбулася на стадіоні «Енніо Тардіні» в Пармі і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

    На 70-й хвилині зустрічі 27-річний український хавбек «Аталанти» Руслан Малиновський відзначився забитим м'ячем зі штрафного з далекої дистанції, прошивши стінку з гравців «Парми». Цей гол став п’ятим для гравця в 2020 році, забитим з-за меж штрафного майданчика. За інформацією Opta, Малиновський є лідером серед гравців п'яти найкращих європейських ліг за кількістю забитих м'ячів з дальньої дистанції.

    Нагадаємо, що Руслан Малиновський став гравцем «Аталанти» в липні 2019 року, перейшовши з бельгійського «Ґенка» за € 13,6 млн. У поточному сезоні він взяв участь в 42-х матчах у всіх турнірах за клуб із Берґамо, відзначившись дев’ятьма забитими м'ячами і сімома результативними передачами.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський Серія А ФК «Ґенк» ФК «Аталанта» ФК «Парма»
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