Збірна України втратила провідну біатлоністку напередодні Олімпіади

Анастасія Меркушина повертається в Україну і пройде курс лікування

Українські біатлоністи ніяк не можуть зібратися повним складом для підготовки до зимової Олімпіади в Пекіні. Спочатку через інфекцію коронавірусу пропустили перший етап Кубку світу Артем Прима і Богдан Цимбал, а тепер невдача спіткала й жіночу команду. Анастасія Меркушина, яка майже повністю пропустила минулий сезон, напевно, не зможе вийти на високий рівень і цього разу. Вона захворіла і її відправляють в Україну.

«Під час тестів на коронавірус, які проводили в Естерсунді, зробили також тест на грип, внаслідок якого у Насті виявилося запалення верхніх дихальних шляхів. Тому вона й бігла так у гонках. Після першої фази хвороби вона ніби оговталася, і на тренуваннях виглядала добре. Але навантаження під час змагань показали, що це запалення позначається як лімітуючий фактор. Тому ми вирішили повернути Настю в Україну, де вона матиме можливість підлікуватися, після чого в Буковелі розпочне підготовку до січневої частини сезону. Можливо з участю у чемпіонаті України», – наводить слова президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака biathlon.com.ua.

Після гонок в Естерсунді, нагадаємо, в другу команду відправлені титуловані сестри Семеренко.

На довгий час «вилетів» володар малого Кришталевого глобусу Сергій Семенов, який не може вийти на звичний рівень уже другий рік.

Раніше в збірній України з біатлону визначилася яскрава лідерка.

Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого 2022 року.