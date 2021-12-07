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    Збірна України втратила провідну біатлоністку напередодні Олімпіади

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    Анастасія Меркушина готуватиметься окремо від збірної - Збірна України втратила провідну біатлоністку напередодні Олімпіади
    Анастасія Меркушина готуватиметься окремо від збірної
    фото з відкритих джерел

    Анастасія Меркушина повертається в Україну і пройде курс лікування

    Українські біатлоністи ніяк не можуть зібратися повним складом для підготовки до зимової Олімпіади в Пекіні. Спочатку через інфекцію коронавірусу пропустили перший етап Кубку світу Артем Прима і Богдан Цимбал, а тепер невдача спіткала й жіночу команду. Анастасія Меркушина, яка майже повністю пропустила минулий сезон, напевно, не зможе вийти на високий рівень і цього разу. Вона захворіла і її відправляють в Україну.

    «Під час тестів на коронавірус, які проводили в Естерсунді, зробили також тест на грип, внаслідок якого у Насті виявилося запалення верхніх дихальних шляхів. Тому вона й бігла так у гонках. Після першої фази хвороби вона ніби оговталася, і на тренуваннях виглядала добре. Але навантаження під час змагань показали, що це запалення позначається як лімітуючий фактор. Тому ми вирішили повернути Настю в Україну, де вона матиме можливість підлікуватися, після чого в Буковелі розпочне підготовку до січневої частини сезону. Можливо з участю у чемпіонаті України», – наводить слова президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака biathlon.com.ua.

    Після гонок в Естерсунді, нагадаємо, в другу команду відправлені титуловані сестри Семеренко.

    На довгий час «вилетів» володар малого Кришталевого глобусу Сергій Семенов, який не може вийти на звичний рівень уже другий рік.

    Раніше в збірній України з біатлону визначилася яскрава лідерка.

    Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого 2022 року.

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    Теги: біатлон Валентина Семеренко Віта Семеренко Анастасія Меркушина Володимир Бринзак
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    Збірна України втратила провідну біатлоністку напередодні Олімпіади