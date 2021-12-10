До дипломатичного бойкоту Олімпіади приєдналася ще одна країна

Політики Словаччини не поїдуть до Пекіна під час зимових Ігор

Словаччина стала черговою країною, яка приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор – 2022 року у Пекіні. Президент країни Зузана Чапутова та голова Національної ради Борис Коллар заявили, що не поїдуть до Китаю. Про це повідомляє сайт телеканалу ta3. А словацький депутат Європарламенту Міріам Лексманн взагалі заявила, що стала співавтором заклику до тотального дипломатичного бойкоту Олімпіади, оскільки «світ не може дозволити собі заплющувати очі на безпрецедентні порушення прав людини релігійних та етнічних меншин Комуністичною партією Китаю».

Першими про дипломатичний бойкот Ігор оголосили Сполучені Штати Америки. Потім до них приєдналася Австралія. А в Європарламенті закликали до тотального бойкоту зимової Олімпіади в Пекіні, оскільки влада Китаю причетна до порушень прав людини.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет відреагував на рішення США бойкотувати Олімпіаду.

Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть з 4 по 20 лютого. Столиця Китаю стане першим містом, в якому відбудеться як зимова, так і літня Олімпіада (2008 рік).