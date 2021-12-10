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    Бокс не включили в програму Олімпіади в Лос-Анджелесі

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    На останній Олімпіаді український боксер Олександр Хижняк здобу срібну нагороду - Бокс не включили в програму Олімпіади в Лос-Анджелесі
    На останній Олімпіаді український боксер Олександр Хижняк здобу срібну нагороду
    фото з відкритих джерел

    Статусу олімпійських видів також можуть позбутися важка атлетика і п’ятиборство

    Одразу три традиційні види спорту, бокс, важка атлетика і п’ятиборство, не потрапили до переліку дисциплін, у яких на Олімпіаді 2028 року в Лос-Анджелесі можуть не розігруватися медалі. Щоб залишитися в програмі Ігор, міжнародні федерації мають навести в них лад.

    Питання по цим видам спорту винесені на 138 сесію Міжнародного олімпійського комітету. З п’ятиборства точно приберуть конкур через те, що спортсмени нерідко б’ють коней. Доля важкої атлетики вирішуватиметься в лютому наступного року в Пекіні на черговій сесії МОК, яка відбудеться перед стартом зимових Ігор. До цього виду найбільше претензій: найбільше допінгових скандалів пов’язані саме зі штангістами.

    З боксом проблеми інші: МОК конфліктує з колишнім президентом AIBA, Міжнародної асоціації любителів боксу Гафуром Рахімовим, якого звинуватили в наркоторгівлі. Рахімов склав повноваження, проте в МОК вважають, що його вплив на федерацію залишився.

    Раніше, нагадаємо, в програму Олімпіади 2028 року включили скелелазання, серфінг і скейтбордінг.

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    Теги: Олімпіада бокс МОК важка атлетика
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    Бокс не включили в програму Олімпіади в Лос-Анджелесі