Бокс не включили в програму Олімпіади в Лос-Анджелесі

Статусу олімпійських видів також можуть позбутися важка атлетика і п’ятиборство

Одразу три традиційні види спорту, бокс, важка атлетика і п’ятиборство, не потрапили до переліку дисциплін, у яких на Олімпіаді 2028 року в Лос-Анджелесі можуть не розігруватися медалі. Щоб залишитися в програмі Ігор, міжнародні федерації мають навести в них лад.

Питання по цим видам спорту винесені на 138 сесію Міжнародного олімпійського комітету. З п’ятиборства точно приберуть конкур через те, що спортсмени нерідко б’ють коней. Доля важкої атлетики вирішуватиметься в лютому наступного року в Пекіні на черговій сесії МОК, яка відбудеться перед стартом зимових Ігор. До цього виду найбільше претензій: найбільше допінгових скандалів пов’язані саме зі штангістами.

З боксом проблеми інші: МОК конфліктує з колишнім президентом AIBA, Міжнародної асоціації любителів боксу Гафуром Рахімовим, якого звинуватили в наркоторгівлі. Рахімов склав повноваження, проте в МОК вважають, що його вплив на федерацію залишився.

Раніше, нагадаємо, в програму Олімпіади 2028 року включили скелелазання, серфінг і скейтбордінг.