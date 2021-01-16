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    Скелетоніст Владислав Гераскевич піднявся н шосте місце в заліку Кубка світу

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    Владислав Гераскевич здійнявся на найвище місце у Сент-Моріці - Скелетоніст Владислав Гераскевич піднявся н шосте місце в заліку Кубка світу
    Владислав Гераскевич здійнявся на найвище місце у Сент-Моріці
    Світлина - Instagram Владислава Гераскевича

    Спуртувати на п’ять позицій вгору Владові допомогли очки, здобуті завдяки 11-му місцю на етапі в Сент-Моріці

    Український скелетоніст Владислав Гераскевич посів 11-те місце на шостому етапі Кубка світу, який відбувся у Сент-Моріці (Швейцарія).

    Траса в Сент-Моріці – єдиний у світі трек, який щороку створюють з натурального снігу та льоду. Відповідно щороку ця траса модифікується.

    Змагатися скелетоністам на етапі Кубка світу довелося не тільки з суперниками, але й з погодою: етап проходив за сильного снігопаду. Цей старт на Кубку світу пропускала основна команда РФ та водночас уперше в сезоні на змагання приїхала збірна Кореї.

    Владислав Гераскевич у першій спроби показав восьмий час – усього на 0,57 секунди Влад відстав від проміжного лідера гонки. Результат Гераскевича – 1.08,79.

    Під час другого заїзду трек став повільнішим, оскільки у Сент-Моріці продовжував йти сніг. Відповідно, усі скелетоністи втрачали час у порівнянні з першим спуском. В основному, програш складав 0,4-0,5 секунди. Однак Влад програв самому собі 0,91 секунди (1.09,70): він помилився при виході з одного повороту, де наїхав на сніг та частково втратив швидкість. Як наслідок, на фініші Гераскевич з таким результатом опустився на кілька позицій вниз – на 11-те місце.

    Від десятого місця українця відділило всього 0,01 секунди. 11-те місце - найкращий результат Влада у кар'єрі на треку в Сенкт-Моріці (у 2019 році був 12-м). Третю гонку поспіль у сезоні-2020/2021 Гераскевич завершує на 11-му місці.

    У загальному заліку Кубка світу Гераскевич піднявся вгору на п’ять позицій - з 11-го місця на шосте.

    А переможцем шостого етапу став німець Александр Ґасснер, котрий провів найкращу другу спробу і завдяки цьому зміг на фініші на 0,01 секунди випередити латвійця Мартінса Дукурса – перша перемога німця у кар'єрі.

    Олімпійський чемпіон Юн Сун-Бін з Кореї повернувся на Кубок світу та одразу потрапив на подіум - у нього третє місце.

     Читайте також: Скелетоніст Гераскевич повторив особистий рекорд на чемпіонаті Європи
    Теги: Кубок світу скелетон Владислав Гераскевич Юн Сун-Бін Мартінс Дукурс Александр Ґасснер
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