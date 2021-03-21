Берінчик швидко потужним нокаутом захистив пояс WBO International

Українскький боксер змусив достроково припинити поєдинок чилійця Санчеса

Головний поєдинок боксерського шоу від K2 Promotions Ukraine у Броварах між українським легковаговиком Денисом Берінчиком (15-0, 9 КО) і чилійцем Хосе Санчесом (18-2, 7 КО) завершився у третьому раунді на користь володаря поясу WBO International.

Обидва суперники обережно почали поєдинок, але українець почав частіше пристрілюватись. У другому раунді Беринчик почав нарощувати перевагу, а в третьому забив Санчеса в кутку.

Це 15 перемога українця на профі-рингу.

Попередній захист пояса Берінчик провів у жовтні 2020-го, перемігши румуна Віорела Сіміона.

У любителях Денис виграв срібну медаль Олімпіади в Лондоні.