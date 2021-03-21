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    Геніальний Бьо програв гонку, але виграв «Великий кришталевий глобус» у біатлоні

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    Йоханнес Бьо виграв третій Кришталевий глобус поспіль - Геніальний Бьо програв гонку, але виграв «Великий кришталевий глобус» у біатлоні
    Йоханнес Бьо виграв третій Кришталевий глобус поспіль
    фото з відкритих джерел

    В Остерсунді норвежець змагався не за перемогу, а за те, щоб фінішувати вище Легрейда

    Володарем Кубка світу з біатлону в загальному заліку серед чоловіків став норвежець Йоханнес Бьо. В останній гонці сезону, з масовим стартом, йому треба була фінішувати вище співвітчизника Стурли Легрейда й він з завданням впорався. Хоча на екваторі перегонів першим за головним призом їхав його менш досвідчений суперник.

    Доля «Великого кришталевого глобуса» вирішувалася в заключній гонці кубкового сезону. Перед нею Бьо випереджав Легрейда на 4 очка за сумою всіх гонок, але за вирахуванням чотирьох гірших Стурла був попереду на одне очко.

    У мас-старті Бьо допустив по промаху на двох перших вогневих рубежах. Легрейд першу «лежку» відстріляв точно, а після другої зайшов на штрафне коло. Після першої «стійки» у обох біатлоністів було по два промахи, і Бьо йшов попереду Легрейда. На заключній «стійці» Бьо припустився хиби лише один раз, а Легрейд відправився на два штрафних кола.

    Йоханнес міг поборотися за перемогу в мас-старті, але отримав повідомлення, що Легрейд безнадійно відстав, доїхав до фінішу третім. А перемогу, першу в кар'єрі в мас-старті, здобув француз Симон Дестьо. Українець Дмитро Підручний запустив у «молоко» по одній кулі на кожному вогневому рубежі і прийшов на фініш 27-м.

    Йоханнес виграв «Кришталевий глобус» втретє поспіль, але ще жодного разу він не давався йому так важко.

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    Теги: біатлон Кубок світу Йоганнес Бьо
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