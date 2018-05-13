Українець Шахов разом з ПАОКом виграв Кубок Греції, обігравши АЕК Чигринського
- Сьогодні, 09:02
-
Розсилка
Євген Шахов. Фото: ФК ПАОК
Чигринський провів на полі увесь матч, Шахов вийшов на поле на 75-й хвилині
ПАОК у драматичному поєдинку з АЕКом здобув перемогу та став володарем Кубка Греції.
У фіналі Кубка Греції зустрічались АЕК Дмитра Чигринського та ПАОК Євгена Шахова. Чигринський провів на полі увесь матч, Шахов вийшов на поле на 75-й хвилині.
ПАОК міг забити у першому таймі, але Прійовіч не реалізував пенальті. Втім, по перерві Вієрінья таки вивів ПАОК вперед.
До кінця матчу команди отримали по одному вилученню, а у компенсований арбітром час Пелкас подвоїв перевагу ПАОКа. На останній хвилині матчу червону картку отримав Варела.
Кубок Греції
Фінал
АЕК – ПАОК – 0:2
Голи: Вієрінья(65), Пелкас(90+2)
Джерело: Футбол 24