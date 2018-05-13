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    Українець Шахов разом з ПАОКом виграв Кубок Греції, обігравши АЕК Чигринського

    • Сьогодні, 09:02
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    Євген Шахов. Фото: ФК ПАОК
    Євген Шахов. Фото: ФК ПАОК

    Чигринський провів на полі увесь матч, Шахов вийшов на поле на 75-й хвилині

    ПАОК у драматичному поєдинку з АЕКом здобув перемогу та став володарем Кубка Греції.

    У фіналі Кубка Греції зустрічались АЕК Дмитра Чигринського та ПАОК Євгена Шахова. Чигринський провів на полі увесь матч, Шахов вийшов на поле на 75-й хвилині.

    ПАОК міг забити у першому таймі, але Прійовіч не реалізував пенальті. Втім, по перерві Вієрінья таки вивів ПАОК вперед.

    До кінця матчу команди отримали по одному вилученню, а у компенсований арбітром час Пелкас подвоїв перевагу ПАОКа. На останній хвилині матчу червону картку отримав Варела.

    Кубок Греції

    Фінал

    АЕК – ПАОК – 0:2

    Голи: Вієрінья(65), Пелкас(90+2)

    Джерело: Футбол 24

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