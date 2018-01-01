Українець Тащі забив восьмий гол за «Дуйсбург» та приніс своїй команді перемогу
- Сьогодні, 19:29
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Розсилка
Борис Тащі. Фото: Getty Images
Українець реалізував пенальті на 66-й хвилині
Нападник «Дуйсбурга» Борис Тащі забив переможний гол за «Дуйсбург» в матчі проти «Інгольшадта» та приніс своїй команді перемогу.
«Дуйсбург» у матчі 24 туру Другої Бундесліги вдома здолав «Інгольштадт». Переможний гол у складі господарів забив Борис Тащі.
Українець реалізував пенальті на 66-й хвилині. Після цієї перемоги «Дуйсбург» набрав 37 очок та вийшов на 4 місце. В активі Тащі 8 голів у чемпіонаті.
Чемпіонат Німеччини. Друга Бундесліга
24-ий тур
«Дуйсбург» – «Інгольштадт» – 2:1
Голи: Енгін(13), Тащі(66п.) – Кутцке(18)
Джерело: Футбол 24