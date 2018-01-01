Українець Тащі забив восьмий гол за «Дуйсбург» та приніс своїй команді перемогу

Українець реалізував пенальті на 66-й хвилині

Нападник «Дуйсбурга» Борис Тащі забив переможний гол за «Дуйсбург» в матчі проти «Інгольшадта» та приніс своїй команді перемогу. «Дуйсбург» у матчі 24 туру Другої Бундесліги вдома здолав «Інгольштадт». Переможний гол у складі господарів забив Борис Тащі. Українець реалізував пенальті на