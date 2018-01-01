  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українець Тащі забив восьмий гол за «Дуйсбург» та приніс своїй команді перемогу

    Українець реалізував пенальті на 66-й хвилині
    Нападник «Дуйсбурга» Борис Тащі забив переможний гол за «Дуйсбург» в матчі проти «Інгольшадта» та приніс своїй команді перемогу. «Дуйсбург» у матчі 24 туру Другої Бундесліги вдома здолав «Інгольштадт». Переможний гол у складі господарів забив Борис Тащі. Українець реалізував пенальті на
    • Сьогодні, 19:29
    • Розсилка
    Борис Тащі. Фото: Getty Images
    Борис Тащі. Фото: Getty Images

    Українець реалізував пенальті на 66-й хвилині

    Нападник «Дуйсбурга» Борис Тащі забив переможний гол за «Дуйсбург» в матчі проти «Інгольшадта» та приніс своїй команді перемогу.

    «Дуйсбург» у матчі 24 туру Другої Бундесліги вдома здолав «Інгольштадт». Переможний гол у складі господарів забив Борис Тащі.

    Українець реалізував пенальті на 66-й хвилині. Після цієї перемоги «Дуйсбург» набрав 37 очок та вийшов на 4 місце. В активі Тащі 8 голів у чемпіонаті.

    Чемпіонат Німеччини. Друга Бундесліга

    24-ий тур

    «Дуйсбург» – «Інгольштадт» – 2:1

    Голи: Енгін(13), Тащі(66п.) – Кутцке(18)

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ