Українець виграв етап змагань Центральноєвропейського кубку стронгменів
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Розсилка
Володимир Цифра став найкращим у Чехії
У суботу, 19 травня, у чеському місті Часлав, пройшов другий етап Центральноєвропейського кубку стронгменів.
17 атлетів із чотирьох країн мірялися силами у шести важких вправах.
Після чотирьох вправ, а саме: тягання вантажівки, перенесення валіз, коромисла, та підйому 140 кг колоди над головою, перше місце між собою ділили давні конкуренти поляк Рафал Кобиляш та Цифра Володимир з України.
У п’ятій вправі, утриманні двох автомобілів на максимальний час, Володимир відірвався від поляка на солідну дистанцію.
А в останній вправі, «Колесо Конана», вже не дав супернику шанс вирвати перемогу.
Результати змагань:
1. Цифра Володимир (Україна)
2. Кобиляш Рафал (Польша)
3. Пшибила Патрік (Польша)
Джерело: «Карпатський об’єктив»