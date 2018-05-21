  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українець виграв етап змагань Центральноєвропейського кубку стронгменів

    • Розсилка
    Українець виграв етап змагань Центральноєвропейського кубку стронгменів

    Володимир Цифра став найкращим у Чехії

    У суботу, 19 травня, у чеському місті Часлав, пройшов другий етап Центральноєвропейського кубку стронгменів.

    17 атлетів із чотирьох країн мірялися силами у шести важких вправах.

    Після чотирьох вправ, а саме: тягання вантажівки, перенесення валіз, коромисла, та підйому 140 кг колоди над головою, перше місце між собою ділили давні конкуренти поляк Рафал Кобиляш та Цифра Володимир з України.

    У п’ятій вправі, утриманні двох автомобілів на максимальний час, Володимир відірвався від поляка на солідну дистанцію.

    А в останній вправі, «Колесо Конана», вже не дав супернику шанс вирвати перемогу.

    Результати змагань:

    1. Цифра Володимир (Україна)

    2. Кобиляш Рафал (Польша)

    3. Пшибила Патрік (Польша)

    Джерело: «Карпатський об’єктив»

    спорт Чехія українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ