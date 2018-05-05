Українець Яремчук не врятував свій клуб від третьої поразки поспіль

Поразка відкинула «Гент» на п'яту сходинку чемпіонської шістки першості Бельгії

Півзахисник збірної України Роман Яремчук провів на полі лише перший тайм поєдинку першості Бельгії між «Гентом» і «Шарлеруа». Українець запам'ятався гарною грою з Франко Андріяшевічєм на 16-й хвилині, яка закінчилася хльостким ударом Яремчука трохи вище поперечини. Крім того, на Романі заробив жовту картку захисник гостей



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Роман Яремчук (праворуч). Фото: ФК Гент

Поразка відкинула «Гент» на п'яту сходинку чемпіонської шістки першості Бельгії

Півзахисник збірної України Роман Яремчук провів на полі лише перший тайм поєдинку першості Бельгії між «Гентом» і «Шарлеруа».

Українець запам'ятався гарною грою з Франко Андріяшевічєм на 16-й хвилині, яка закінчилася хльостким ударом Яремчука трохи вище поперечини. Крім того, на Романі заробив жовту картку захисник гостей Доріан Діссолель.

Проте, відразу після перерви наставник «буйволів» Ів Вандерхаге замінив Яремчука на Самуеля Калу. Рахунок на той час вже був 1:0 на користь «Шарлеруа», а турнірна ситуація настійно вимагала від господарів посилення гри в атаці. Через 20 хвилин пішли ще дві заміни, проте зрівняти рахунок «Генту» так і не вдалося - 0:1.

Поразка відкинула «Гент» на п'яту сходинку чемпіонської шістки першості Бельгії і зменшило шанси пробитися в зону Ліги Європи. У наступному турі Романа Яремчука з партнерами чекає візит в «Генк» до Руслана Маліновського.

Джерело: zbirna.com