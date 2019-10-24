Українець Яремчук забив ефектний гол у Ліги Європи (відео)
Роман Яремчук показав, що може забивати й здалеку
Укрінформ
Роман вразив ворота німецького «Вольфсбурґа»
Сьогодні, 24 жовтня, у Європі грають поєдинки третього туру групового турніру Ліги Європи.
У поєдинку суперників української «Олександрії» німецький «Вольфсбурґ» перемагає на виїзді» 2:1 бельгійський «Ґент». Гості повели 2:0 після голів Вурта Веґгорста і Жоау Віктора.
«Ґент» відіграв один м’яч наприкінці першого тайму, завдяки блискучому дальньому удару Романа Яремчука.
В іншому матчі групи І «Олександрія» і «Сент-Етьєнн» грають 1:1.
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