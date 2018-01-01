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    Українець Яремчук забив переможний гол у чемпіонаті Бельгії (відео)

    В кінці зустрічі гості зуміли не тільки відігратися, а й перемогти
    Український форвард Роман Яремчук голом у кінцівці зустрічі допоміг «Генту» виграти 2:1. «Гент» майже весь матч програвав «Васланд-Беверені», проте в кінці зустрічі гості зуміли не тільки відігратися, а й перемогти. Вирішальний гол у компенсований час забив Роман Яремчук з передачі Чакветадзе.
    • Сьогодні, 11:07
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    Роман Яремчук. Фото: Getty Images
    Роман Яремчук. Фото: Getty Images

    В кінці зустрічі гості зуміли не тільки відігратися, а й перемогти

    Український форвард Роман Яремчук голом у кінцівці зустрічі допоміг «Генту» виграти 2:1.

    «Гент» майже весь матч програвав «Васланд-Беверені», проте в кінці зустрічі гості зуміли не тільки відігратися, а й перемогти.

    Вирішальний гол у компенсований час забив Роман Яремчук з передачі Чакветадзе.

    Для українця це вже дев'ятий гол у нинішньому сезоні.

    Після цього успіху «Гент» влаштувався на третьому місці.

    Джерело: sportarena.com

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