Українець Яремчук забив переможний гол у чемпіонаті Бельгії (відео)
- Сьогодні, 11:07
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Роман Яремчук. Фото: Getty Images
В кінці зустрічі гості зуміли не тільки відігратися, а й перемогти
Український форвард Роман Яремчук голом у кінцівці зустрічі допоміг «Генту» виграти 2:1.
«Гент» майже весь матч програвав «Васланд-Беверені», проте в кінці зустрічі гості зуміли не тільки відігратися, а й перемогти.
Вирішальний гол у компенсований час забив Роман Яремчук з передачі Чакветадзе.
Chakvetadze en Yaremchuk doen het in de laatste minuut! 1-2 #wbegnt #cobw #kaagent #jpl pic.twitter.com/xrBPxROGoC— Buffalo News (@buffalocobw) 24 февраля 2018 г.
Для українця це вже дев'ятий гол у нинішньому сезоні.
Після цього успіху «Гент» влаштувався на третьому місці.
Джерело: sportarena.com