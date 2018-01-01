Українець Яремчук забив переможний гол у чемпіонаті Бельгії (відео)

В кінці зустрічі гості зуміли не тільки відігратися, а й перемогти

Український форвард Роман Яремчук голом у кінцівці зустрічі допоміг «Генту» виграти 2:1. «Гент» майже весь матч програвав «Васланд-Беверені», проте в кінці зустрічі гості зуміли не тільки відігратися, а й перемогти. Вирішальний гол у компенсований час забив Роман Яремчук з передачі Чакветадзе.