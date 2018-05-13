Українець забив сьомий гол у чемпіонаті Сінгапуру
- Сьогодні, 20:52
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Розсилка
Володимир Прийомов. Фото: ФК Олімпік
Цей м'яч став 7 для гравця в останніх 4 матчах
Український легіонер ДПММ Володимир Прийомов вчергове відзначився голом у першості Сінгапура.
Володимир Прийомов знову очолив гонку бомбардирів чемпіонату Сінгапура.
Українець відзначився голом у ворота команди «Балестьє Халса», а його ДПММ переміг з рахунком 2:1.
Цей м'яч став 7 для гравця в останніх 4 матчах.
Чемпіонат Сінгапуру
«Балестьє Халса» – ДПММ – 1:2
Джерело: Футбол 24