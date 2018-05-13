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    Українець забив сьомий гол у чемпіонаті Сінгапуру

    • Сьогодні, 20:52
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    Володимир Прийомов. Фото: ФК Олімпік
    Володимир Прийомов. Фото: ФК Олімпік

    Цей м'яч став 7 для гравця в останніх 4 матчах

    Український легіонер ДПММ Володимир Прийомов вчергове відзначився голом у першості Сінгапура.

    Володимир Прийомов знову очолив гонку бомбардирів чемпіонату Сінгапура.

    Українець відзначився голом у ворота команди «Балестьє Халса», а його ДПММ переміг з рахунком 2:1.

    Цей м'яч став 7 для гравця в останніх 4 матчах.

    Чемпіонат Сінгапуру

    «Балестьє Халса» – ДПММ – 1:2

    Джерело: Футбол 24

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