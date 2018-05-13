Українець забив сьомий гол у чемпіонаті Сінгапуру

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Володимир Прийомов. Фото: ФК Олімпік

Цей м'яч став 7 для гравця в останніх 4 матчах

Український легіонер ДПММ Володимир Прийомов вчергове відзначився голом у першості Сінгапура.

Володимир Прийомов знову очолив гонку бомбардирів чемпіонату Сінгапура.

Українець відзначився голом у ворота команди «Балестьє Халса», а його ДПММ переміг з рахунком 2:1.

Цей м'яч став 7 для гравця в останніх 4 матчах.

Чемпіонат Сінгапуру

«Балестьє Халса» – ДПММ – 1:2

Джерело: Футбол 24