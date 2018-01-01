Українка Білодід перемогла на змаганнях серії Grand Slam з дзюдо в Німеччині (відео)

Дарина ефектно перемогла у ваговій категорії до 48 кг

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід в свої 17 років здобула вже третю за 2018 рік блискучу перемогу. Вона ефектно перемогла у ваговій категорії до 48 кг на Grand Slam в німецькому Дюссельдорфі. Боротьбу Білодід почала з перемоги над 23-річна Синтія Гарсією з Іспанії. Дуже непростою вийшла чвертьфінальна сутичка проти Олександри Поп з Румунії,



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Дарина Білодід. Фото: Getty Images

Дарина ефектно перемогла у ваговій категорії до 48 кг

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід в свої 17 років здобула вже третю за 2018 рік блискучу перемогу. Вона ефектно перемогла у ваговій категорії до 48 кг на Grand Slam в німецькому Дюссельдорфі.

Боротьбу Білодід почала з перемоги над 23-річна Синтія Гарсією з Іспанії.

Дуже непростою вийшла чвертьфінальна сутичка проти Олександри Поп з Румунії, яку Дарина в цьому році вже перемагала в фіналі Гран-прі Тунісу.

Зате в півфіналі проти Герелмії Ерденецогт з Монголії Дарина впоралася з суперницею всього за півтори хвилини.

Нарешті фінал і перемога на «іппон» над старою знайомою, бронзовою призеркою Олімпіади в Ріо-де-Жанейро Євою Черновіцкі з Угорщини, яку Дарина минулого навесні здолала у фіналі чемпіонату Європи.





Нагадаємо, що Білодід стала чемпіонкою престижного турніру Grand Slam в Парижі.

Джерело: ua-football.com