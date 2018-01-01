Українка Білодід стала чемпіонкою престижного турніру Grand Slam в Парижі (відео)

Третє місце посіла ще одна представниця України

Юна українська дзюдоїстка Дарина Білодід переможно дебютувала на представницькому турнірі категорії Grand Slam в столиці Франції. 17-річна українка стала чемпіонкою у ваговій категорії до 48 кг. На шляху до чергової гучної перемоги Білодід впевнено подолала груповий етап, здолавши суперниць з Бразилії та Ізраїлю. У півфіналі розібралася з японкою



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Дарина Білодід

Третє місце посіла ще одна представниця України

Юна українська дзюдоїстка Дарина Білодід переможно дебютувала на представницькому турнірі категорії Grand Slam в столиці Франції.

17-річна українка стала чемпіонкою у ваговій категорії до 48 кг. На шляху до чергової гучної перемоги Білодід впевнено подолала груповий етап, здолавши суперниць з Бразилії та Ізраїлю.

У півфіналі розібралася з японкою Фуною Танакі, а в фіналі була сильнішою за дзюдоїстку з Південної Кореї Канг Ю Чже Онг.

Третє місце в цій ваговій категорії посіла ще одна представниця України - Марина Черняк, яка у вирішальному поєдинку групового раунду поступилася Фуне Тонакі, але змогла здобути перемогу у втішних сутичках.

Нагадаємо, що у січні Дарина Білодід виграла Гран-прі в Тунісі.