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    Українка Білодід стала чемпіонкою престижного турніру Grand Slam в Парижі (відео)

    Третє місце посіла ще одна представниця України
    Юна українська дзюдоїстка Дарина Білодід переможно дебютувала на представницькому турнірі категорії Grand Slam в столиці Франції. 17-річна українка стала чемпіонкою у ваговій категорії до 48 кг. На шляху до чергової гучної перемоги Білодід впевнено подолала груповий етап, здолавши суперниць з Бразилії та Ізраїлю. У півфіналі розібралася з японкою
    • Сьогодні, 10:34
    • Розсилка
    Дарина Білодід
    Дарина Білодід

    Третє місце посіла ще одна представниця України

    Юна українська дзюдоїстка Дарина Білодід переможно дебютувала на представницькому турнірі категорії Grand Slam в столиці Франції.

    17-річна українка стала чемпіонкою у ваговій категорії до 48 кг. На шляху до чергової гучної перемоги Білодід впевнено подолала груповий етап, здолавши суперниць з Бразилії та Ізраїлю.

    У півфіналі розібралася з японкою Фуною Танакі, а в фіналі була сильнішою за дзюдоїстку з Південної Кореї Канг Ю Чже Онг.

    Третє місце в цій ваговій категорії посіла ще одна представниця України - Марина Черняк, яка у вирішальному поєдинку групового раунду поступилася Фуне Тонакі, але змогла здобути перемогу у втішних сутичках.

    Нагадаємо, що у січні Дарина Білодід виграла Гран-прі в Тунісі.

    дзюдо Гран-прі Марина Черняк
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