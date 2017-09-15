На турнірі Гран-прі у Тунісі українські дзюдоїсти здобули чотири нагороди

Золоті медалі на рахунку Білодід і Гордієнка, а бронзові здобули Черняк і Тарасова

Успішним став виступ українських дзюдоїстів на першому у новому році турнірі світової серії IJF – турнірі Гран-ппрі у Тунісі. Українці здобули два золота, дві бронзи та друге загальнокомандне місце у медальному заліку, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України. 17-річна чемпіонка Європи, киянка Дарина Білодід, яка достроково завершила



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Дарина Білодід і Марина Черняк

Золоті медалі на рахунку Білодід і Гордієнка, а бронзові здобули Черняк і Тарасова

Успішним став виступ українських дзюдоїстів на першому у новому році турнірі світової серії IJF – турнірі Гран-ппрі у Тунісі.

Українці здобули два золота, дві бронзи та друге загальнокомандне місце у медальному заліку, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України.

17-річна чемпіонка Європи, киянка Дарина Білодід, яка достроково завершила всі свої зустрічі, завоювала другу у своїй спортивній кар'єрі золоту медаль турніру Гран-прі слідом за Гаагою-2017.

У сутичці за вихід у фінал Дарині протистояла Марина Черняк із Запоріжжя. Суперництво двох українок завершилося перемогою киянки, а поразка Марини своїй співвітчизниці стало єдиним на цьому турнірі.

В активі Черняк перемоги над двома узбецькими спортсменками, а також іспанкою, що дозволило їй здобути бронзову медаль – десяту за рахунком нагороду на турнірах Гран-прі.

Бронза Галини Тарасової із Запоріжжя – перша у кар'єрі на турнірах світової серії IJF. Здобувши першу перемогу на European Open у Бухаресті влітку минулого року, Галя впевнено прогресує, демонструючи атакуючу динамічну боротьбу. Вона поступилася лише чемпіонці Європи-2017 Марині Слуцькій з Білорусі.

У важкій вазі у чоловіків одесит Олександр Гордієнко здобув золоту нагороду, про що вже повідомлялося.

3-4 лютого, численний склад чоловічої збірної відправитися на European Open у Софію, а 10 спортсменок спробують підкорити португальський Одівелаш.

А вже за тиждень, 10-11 лютого, вся увага світової громадськості буде прикута до Парижу, який прийматиме неофіційний чемпіонат світу.