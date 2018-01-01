Українка Буряк стала чемпіонкою світу з веслування на ергометрах
- Сьогодні, 17:05
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Також Олена встановила новий світовий рекорд, який до цього тримався 14 років
Минулими вихідними в американському місті Александрія проходили змагання світової першості з академічного веслування (веслування на ергометрах).
Володаркою титулу чемпіонка світу та нового світового рекорду на дистанції 2000 м стала українка Олена Буряк.
Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.
Наша співвітчизниця вже на старті залишила суперниць позаду. У підсумку Олена показала найкращий час – 6:26.1 – і встановила новий світовий рекорд для вікової категорії 30-39 років.
Час української веслувальниці був на дві секунди швидше, ніж попередній, встановлений 14 років тому.
Срібло здобула представниця Німеччини Луїза Нершульт, бронзовою призеркою стала китаянка Руй Чжу.