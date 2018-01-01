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    Українка Буряк стала чемпіонкою світу з веслування на ергометрах

    Також Олена встановила новий світовий рекорд, який до цього тримався 14 років
    Минулими вихідними в американському місті Александрія проходили змагання світової першості з академічного веслування (веслування на ергометрах). Володаркою титулу чемпіонка світу та нового світового рекорду на дистанції 2000 м стала українка Олена Буряк. Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України. Наша співвітчизниця
    • Сьогодні, 17:05
    • Розсилка
    Олена Буряк
    Олена Буряк

    Також Олена встановила новий світовий рекорд, який до цього тримався 14 років

    Минулими вихідними в американському місті Александрія проходили змагання світової першості з академічного веслування (веслування на ергометрах).

    Володаркою титулу чемпіонка світу та нового світового рекорду на дистанції 2000 м стала українка Олена Буряк.

    Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

    Наша співвітчизниця вже на старті залишила суперниць позаду. У підсумку Олена показала найкращий час – 6:26.1 – і встановила новий світовий рекорд для вікової категорії 30-39 років.

    Час української веслувальниці був на дві секунди швидше, ніж попередній, встановлений 14 років тому.

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    Призерки змагань (Буряк - у центрі)

    Срібло здобула представниця Німеччини Луїза Нершульт, бронзовою призеркою стала китаянка Руй Чжу.

    чемпіонат світу веслування рекорд
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