  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українка Калініна не змогла дотиснути американку Перу в фіналі кваліфікації в Дубаї

    • Розсилка
    Ангеліна Калініна була в кроці від основної сітки Дубаїв - Українка Калініна не змогла дотиснути американку Перу в фіналі кваліфікації в Дубаї
    Ангеліна Калініна була в кроці від основної сітки Дубаїв
    Великий теніс України

    Ангеліна виграла перший сет, але суперниця зламала хід гри

    130-та ракетка світу Ангеліна Калініна не змогла пробитися до фіналу основної сітки турніру із серії Premier 5 у столиці ОАЕ Дубаї (покриття - хард, призовий фонд - $2 828 000).

    Читайте також

    У фіналі кваліфікації Ангеліна поступилася американці Бернарді Пері (WTA №82) - 4:6, 6:3, 6:2.

    Матч тривав дві години.

    Таким чином, в основній сітці турніру в Дубаї виступлять три українки - Еліна Світоліна, Леся Цуренко і Даяна Ястремська.

     Читайте також: Ястремська: Серена обійняла і сказала: «Не засмучуйся, не плач, у тебе все буде добре»
    Читайте також
    теніс Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ