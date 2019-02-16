Українка Калініна не змогла дотиснути американку Перу в фіналі кваліфікації в Дубаї
-
Розсилка
Ангеліна Калініна була в кроці від основної сітки Дубаїв
Великий теніс України
Ангеліна виграла перший сет, але суперниця зламала хід гри
130-та ракетка світу Ангеліна Калініна не змогла пробитися до фіналу основної сітки турніру із серії Premier 5 у столиці ОАЕ Дубаї (покриття - хард, призовий фонд - $2 828 000).
У фіналі кваліфікації Ангеліна поступилася американці Бернарді Пері (WTA №82) - 4:6, 6:3, 6:2.
Матч тривав дві години.
Таким чином, в основній сітці турніру в Дубаї виступлять три українки - Еліна Світоліна, Леся Цуренко і Даяна Ястремська.
Читайте також: Ястремська: Серена обійняла і сказала: «Не засмучуйся, не плач, у тебе все буде добре»