Ястремська: Серена обійняла і сказала: «Не засмучуйся, не плач, у тебе все буде добре»



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Підтримка Серени Вільямс надихнула Даяну Ястремську Toronto Star

Даяна каже, що її мотивували слова легенди

34-та ракетка світу Даяна Ястремська з України у найсвіжішому інтерв'ю пригадала свій поєдинок проти найтитулованішої тенісистки в історії американки Серени Вільямс в 1/16 фіналу Australian Open-2019.

- Попервах не звертала уваги на дальніх суперниць, а потім, коли побачила, що є нагода зустрітися з Сереною, дуже цього захотілося, - каже Даяна. - То була моя мрія. А під час гри трохи не розуміла, що відбувається. За кілька днів до матчу почувалася комфортно, розуміла, що вийду на корт і зможу показати з Вільямс високий рівень гри. На ділі ж зробити того, що я хотіла, не вдалося. Не вийшло навіть те, що робила в попередніх матчах. Через те розгубилася, не могла збагнути, що відбувається. Намагалася в такій ситуації триматися і робити те, що можу. Але нічого не виходило. Таке іноді буває.



- Після матчу Серена говорила тобі слова підтримки.

- Після матчу почала плакати, вже не змогла стримати емоцій. Серена підійшла до мене обійняла і сказала: «Не засмучуйся, не плач, ти дуже гарний гравець, у тебе все буде добре». Потім ми ще трохи поспілкувалися в роздягальні. Серена підтвердила свої слова і мні це булу дуже приємно. Мене це мотивувало.