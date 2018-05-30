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    Українка Курашвілі стала срібною призеркою чемпіонату світу зі спортивної аеробіки

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    Анастасія Курашвілі - Українка Курашвілі стала срібною призеркою чемпіонату світу зі спортивної аеробіки
    Анастасія Курашвілі

    Наша спортсменка отримала від суддів 20,65 балів

    З 25 по 27 травня португальське місто Гімарайш приймало юніорський чемпіонат світу зі спортивної аеробіки.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

    Серед призерів першості маємо й представницю України.

    Вихованка ФСТ «Спартак» Анастасія Курашвілі зуміла піднятися на другу сходинку п'єдесталу.

    Українка стала срібною призеркою змагань, отримавши від суддів 20,65 бали.


    чемпіонат світу
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