Українка Курашвілі стала срібною призеркою чемпіонату світу зі спортивної аеробіки
-
Розсилка
Анастасія Курашвілі
Наша спортсменка отримала від суддів 20,65 балів
З 25 по 27 травня португальське місто Гімарайш приймало юніорський чемпіонат світу зі спортивної аеробіки.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.
Серед призерів першості маємо й представницю України.
Вихованка ФСТ «Спартак» Анастасія Курашвілі зуміла піднятися на другу сходинку п'єдесталу.
Українка стала срібною призеркою змагань, отримавши від суддів 20,65 бали.