Українка Михайлова фінішувала у призовій трійці на турнірі з кросу у Франції



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Фото: ФЛАУ

Дар’я поступилася лише представниці Кенії

Українка Дар’я Михайлова фінішувала другою на міжнародних змаганнях з кросу Cross des Myriades у французькому місті Сен-Прієст.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Жінки долали дистанції 5,22 км.

Виграла її кенійка Сузан Джепту (18:43 хв).

Михайлова пробігла дистанції за 19:17 хв і стала другою, на 10 секунд випередивши Неллі Джепкоеч.

У чоловіків переможцем ста кенієць Пауль Меллі.

Дистанцію 9,34 км він подолав за 30:28 хв. Його та срібного призера змагань ефіопа Тешоме Даба розділили лише десяті секунди.

Третім фінішну лінію перетнув ще один атлет з Кенії Стефен Огарі (30:50 хв).