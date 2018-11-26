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    Українка Михайлова фінішувала у призовій трійці на турнірі з кросу у Франції

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    Українка Михайлова фінішувала у призовій трійці на турнірі з кросу у Франції
    Фото: ФЛАУ

    Дар’я поступилася лише представниці Кенії

    Українка Дар’я Михайлова фінішувала другою на міжнародних змаганнях з кросу Cross des Myriades у французькому місті Сен-Прієст.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    Жінки долали дистанції 5,22 км.

    Виграла її кенійка Сузан Джепту (18:43 хв).

    Михайлова пробігла дистанції за 19:17 хв і стала другою, на 10 секунд випередивши Неллі Джепкоеч.

    У чоловіків переможцем ста кенієць Пауль Меллі.

    Дистанцію 9,34 км він подолав за 30:28 хв. Його та срібного призера змагань ефіопа Тешоме Даба розділили лише десяті секунди.

    Третім фінішну лінію перетнув ще один атлет з Кенії Стефен Огарі (30:50 хв).

    легкоатлетичні змагання Франція легка атлетика українці
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