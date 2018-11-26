Українка Михайлова фінішувала у призовій трійці на турнірі з кросу у Франції
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Фото: ФЛАУ
Дар’я поступилася лише представниці Кенії
Українка Дар’я Михайлова фінішувала другою на міжнародних змаганнях з кросу Cross des Myriades у французькому місті Сен-Прієст.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
Жінки долали дистанції 5,22 км.
Виграла її кенійка Сузан Джепту (18:43 хв).
Михайлова пробігла дистанції за 19:17 хв і стала другою, на 10 секунд випередивши Неллі Джепкоеч.
У чоловіків переможцем ста кенієць Пауль Меллі.
Дистанцію 9,34 км він подолав за 30:28 хв. Його та срібного призера змагань ефіопа Тешоме Даба розділили лише десяті секунди.
Третім фінішну лінію перетнув ще один атлет з Кенії Стефен Огарі (30:50 хв).