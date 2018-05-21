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    Українка Табашник перемогла на турнірі зі стрибків у висоту у Німеччині

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    Катерина Табашник. Фото ФЛАУ - Українка Табашник перемогла на турнірі зі стрибків у висоту у Німеччині
    Катерина Табашник. Фото ФЛАУ

    А трійку призерів замкнула Магучіх

    У неділю, 20 травня, Релінген-Зірсбург приймав 54-ті за ліком міжнародні легкоатлетичні змагання Pfingstsportfest.

    Українці виступали у двох дисциплінах – стрибках у висоту серед жінок і чоловіків, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    Основна боротьба за перемогу у змаганнях серед жінок розгорнулася між українкою Катериною Табашник і німкенею Марі-Лоуренс Юнгфляйш.

    Власне, саме ці дві спортсменки і були фаворитками ще до початку турніру.

    Табашник безпомилково долала висоту за висотою, Юнгфляйш припустилася першої похибки на 1,86 м.

    1,88 обидві спортсменки подолали з другої спроби, а от на 1,90 м попереду була вже німкеня. Українка витратила на цій висоті всі три спроби, але заключна ула успішною.

    Уе по своїх місцях розставили 1,92 метри. Табашник підкорила їх з другої спроби і перемогла. Юнгфляйш з результатом 1,90 м – друга.

    Трійку призерів замкнула ще одна українка, Ярослава Магучіх (1,86 м). У секторі виступала також Лілія Клінцоова, проте не змогла справитися зі стартовими 1,80 м.

    Не все склалося цього вечора і у Віктора Лонського. Цього разу з результатом 2,07 метрів він сьомий. Юрій Кримаренко посів четверте місце (2,12 м).

    легкоатлетичні змагання стрибки у висоту легка атлетика українці
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