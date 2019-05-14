Українка Ястремська зробила невдалу спробу камбеку в матчі з Суарес Наварро



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Ґрунтову серію Даяна Ястремська розпочала із двох поспіль поразок Великий теніс України

Наша тенісистка припинила боротьбу на турнірі в Римі, ледь її розпочавши

41-ша ракетка світу Даяна Ястремська з України не змогла пробитися в друге коло турніру із серії Premier 5 в італійській столиці Римі (покриття - ґрунт, призовий фонд - $3 452 538).

У поєдинку 1/32 фіналу одеситка поступилася 31-й тенісистці світу Карлі Суарес Наварро з Іспанії - 4:6, 6:1, 3:6.

Матч тривав годину і 45 хвилин. Українка провела майже бездоганний другий сет, але в двох інших домінування Суарес Наварро, для якої ґрунтове покриття улюблене, було очевидним. Скажімо, у вирішальній партії Ястремська почала відігруватися вже за рахунку 1:5, відставання трохи скоротила, але врешті матч програла.

В 1/16 фіналу іспанка зустрінеться з француженкою Еліз Корне, котра сьогодні перемогла білоруску Аріну Соболенко.

Нагадаємо, що раніше турнір у Римі покинула друга ракетка України Леся Цуренко. Таким чином, в італійській столиці з українок залишилася лише шоста тенісистка світу Еліна Світоліна, котра сьогодні ввечері стартує на змаганнях матчем другого кола проти білоруски Вікторії Азаренко.