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    Українка Ястремська зробила невдалу спробу камбеку в матчі з Суарес Наварро

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    Ґрунтову серію Даяна Ястремська розпочала із двох поспіль поразок - Українка Ястремська зробила невдалу спробу камбеку в матчі з Суарес Наварро
    Ґрунтову серію Даяна Ястремська розпочала із двох поспіль поразок
    Великий теніс України

    Наша тенісистка припинила боротьбу на турнірі в Римі, ледь її розпочавши

    41-ша ракетка світу Даяна Ястремська з України не змогла пробитися в друге коло турніру із серії Premier 5 в італійській столиці Римі (покриття - ґрунт, призовий фонд - $3 452 538).

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    У поєдинку 1/32 фіналу одеситка поступилася 31-й тенісистці світу Карлі Суарес Наварро з Іспанії - 4:6, 6:1, 3:6.

    Матч тривав годину і 45 хвилин. Українка провела майже бездоганний другий сет, але в двох інших домінування Суарес Наварро, для якої ґрунтове покриття улюблене, було очевидним. Скажімо, у вирішальній партії Ястремська почала відігруватися вже за рахунку 1:5, відставання трохи скоротила, але врешті матч програла. 

    В 1/16 фіналу іспанка зустрінеться з француженкою Еліз Корне, котра сьогодні перемогла білоруску Аріну Соболенко.

    Нагадаємо, що раніше турнір у Римі покинула друга ракетка України Леся Цуренко. Таким чином, в італійській столиці з українок залишилася лише шоста тенісистка світу Еліна Світоліна, котра сьогодні ввечері стартує на змаганнях матчем другого кола проти білоруски Вікторії Азаренко.

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