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    Українки зупинились за крок від п'єдесталу на турнірі в Іспанії (відео)

    На першому етапі «Челлендж-кап» у нинішньому році українки залишилися без нагород
    У неділю, 6 травня, в іспанській Гвадалахарі завершилися фінали в окремих видах на першому етапі «Челлендж-кап» цього сезону. Влада Нікольченко кваліфікувалася до фіналів з обручем і стрічкою, Єва Мелещук – у фінал з обручем, а збірна команда у групових вправах – у фінал з м'ячами та скакалками, інформує офіційний сайт
    • Сьогодні, 15:50
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    Влада Нікольченко
    Влада Нікольченко

    На першому етапі «Челлендж-кап» у нинішньому році українки залишилися без нагород

    У неділю, 6 травня, в іспанській Гвадалахарі завершилися фінали в окремих видах на першому етапі «Челлендж-кап» цього сезону.

    Влада Нікольченко кваліфікувалася до фіналів з обручем і стрічкою, Єва Мелещук – у фінал з обручем, а збірна команда у групових вправах – у фінал з м'ячами та скакалками, інформує офіційний сайт Федерації гімнастики України.

    Нікольченко впоралася зі своєю програмою з обручем, однак їй не вистачило лише кількох десятих для того, щоб зайняти місце на подіумі у цьому виді.

    Також Влада непогано виступила й у фіналі зі стрічкою. Спочатку судді поставили гімнастці оцінку 17.900, однак після протесту, поданого Іриною Дерюгіною, понизили складність на 0.3. У цьому виді Влада також залишилася на четвертому рядку таблиці.

    Мелещук впевнено впоралася у фіналі зі своєю програмою з обручем, однак через конкуренцію навіть досить високих 17 балів виявилося недостатньо для боротьби за п'єдестал.

    Збірна команда у групових вправах вдало пройшла всю програму з м'ячами та скакалками, але наприкінці вправи була допущена втрата. Проте, висока оцінка за складність дозволила дівчатам зайняти четверте місце у цьому фіналі.

    Дивіться жахливе падіння чемпіонки світу зі спортивної гімнастики.

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