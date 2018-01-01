Українська хокейна ліга. «Білий Барс» розгромив «Галицьких Левів»

Цей поєдинок в турнірному плані нічого не вирішував

«Білий Барс» завдав розгромної поразки «Галицьким Левам» у своєму передостанньому матчі регулярного чемпіонату УХЛ. Після перемоги над «Донбасом» в минулій грі Костянтин Буценко дав відпочити кільком своїм лідерам, в тому числі воротареві Сергію Люльчуку, однак це не завадило вирішити результат зустрічі ще в



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«Білий Барс» - «Галицькі Леви». Фото: ХК Білий Барс

Цей поєдинок в турнірному плані нічого не вирішував

«Білий Барс» завдав розгромної поразки «Галицьким Левам» у своєму передостанньому матчі регулярного чемпіонату УХЛ.

Після перемоги над «Донбасом» в минулій грі Костянтин Буценко дав відпочити кільком своїм лідерам, в тому числі воротареві Сергію Люльчуку, однак це не завадило вирішити результат зустрічі ще в першому періоді.

За перші шість хвилин матчу білоцерківці закинули тричі, під кінець періоду - ще раз. Дублями в першу двадцятихвилинку відзначилися Руслан Ромащенко та Дмитро Даниленко.

Після перерви картина гри не змінилася. «Білий Барс» перевершував суперника за всіма параметрами і періодично закидав. У другому періоді це сталося тричі: спочатку відзначився Іван Панов, а потім дубль оформив Євген Тимченко.

У третьому періоді відбулася тільки одна шайба, яку в більшості дальнім кидком у ворота відправив Микита Табашник. Під кінець гри «Галицькі Леви» мали три хвилини більшості 5 на 3, але використати її не змогли.

Гра в турнірному плані нічого не вирішувала, команди вже не змінять своє положення в таблиці. Ще після минулого туру визначилися остаточні пари першого раунду плей-офф.

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Регулярний чемпіонат

«Білий Барс» - «Галицькі Леви» - 8:0 (4:0, 3:0, 1:0)

Джерело: xsport.ua