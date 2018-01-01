Українська хокейна ліга. «Донбас» переміг «Кременчук» за булітами

Лише післяматчеві кидки вирішили результат поєдинку

25 лютого в Дружківці відбувся центральний поєдинок 39-го туру Української хокейної ліги, в якому зустрілися володарі золотих і срібних медалей минулого сезону УХЛ «Донбас» та «Кременчук». «Донбас» переміг лише у серії булітів, повідомляє офіційний сайт УХЛ. Поєдинок обидві команди розпочали дуже активно,



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«Донбас» - «Кременчук». Фото: УХЛ

Лише післяматчеві кидки вирішили результат поєдинку

25 лютого в Дружківці відбувся центральний поєдинок 39-го туру Української хокейної ліги, в якому зустрілися володарі золотих і срібних медалей минулого сезону УХЛ «Донбас» та «Кременчук».

«Донбас» переміг лише у серії булітів, повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Поєдинок обидві команди розпочали дуже активно, атакуючи ворота один одного, проте відкрити рахунок клубам так і не вдалося. Нулі на табло залишалися багато в чому завдяки надійній грі воротарів Богдана Дьяченка та Віталія Власенка та майстерній роботі захисників.

Друга двадцятихвилинка пройшла за сценарієм першої, але командам було дуже важко утримувати навіть мінімальну перевагу в поєдинку. Лише під кінець періоду «Кременчуку» в меншості вдалося розмочити Богдана Дяченка точним кидком Гліба Кривошапкіна, який відкрив рахунок у принциповому матчі.

Заключний період донеччани розпочали з активного пресингу і вже на другій хвилині це принесло свої плоди – Ярослав Свищев зрівняв рахунок у поєдинку, повернувши донеччан у гру. Проте вийти вперед жодному з клубів до кінця періоду так і не вдалося.

Доля поєдинку не вирішилася і в додатковий час. І лише післяматчеві кидки вирішили результат поєдинку – матч закінчився вольовою перемогою донеччан, завдяки переможному кидку Сергія Кузьмика.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

«Донбас» - «Кременчук» - 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)