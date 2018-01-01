Українська хокейна ліга. МХК «Динамо» вперше обіграло «Кременчук»

Єдиною шайбою відзначився Володимир Чердак

Цей матч кременчужани і МХК «Динамо» зіграли вже в рамках 38-го туру УХЛ. У вчорашньому поєдинку підопічні Олександра Савицького, двічі поступаючись в рахунку, все-таки переграли «динамівців» завдяки вирішальній шайбі Артема Шиманського. На відміну від вчорашньої зустрічі, коли першу шайбу гравці МХК



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Фото: УХЛ

Єдиною шайбою відзначився Володимир Чердак

Цей матч кременчужани і МХК «Динамо» зіграли вже в рамках 38-го туру УХЛ.

У вчорашньому поєдинку підопічні Олександра Савицького, двічі поступаючись в рахунку, все-таки переграли «динамівців» завдяки вирішальній шайбі Артема Шиманського.

На відміну від вчорашньої зустрічі, коли першу шайбу гравці МХК «Динамо» відправили у ворота кременчужан вже на першій хвилині поєдинку, обидві команди почали стартовий період більш обережно, інформує прес-служба Української хокейної ліги.

І хоч гравці обох клубів неодноразово небезпечно загрожували воротам супротивника, однак, надійна гра воротарів Микити Петленка та Владислава Гурка не дозволила відкрити рахунок в поєдинку.

Другу двадцятихвилинку команди провели за сценарієм першої, обмінюючись неодноразовими атаками. Однак заволодіти перевагою жодному з клубів так і не вдалося, і на другу перерву хокеїсти вирушили при нулях на табло.

У заключному періоді непотрібне видалення в складі «Кременчука» зіграло на руку підопічним Олександра Сеуканда: Володимир Чердак, підтвердивши статус лідера і капітана своєї команди, нарешті відкрив рахунок в поєдинку.

«Кременчук», в свою чергу, хоч і намагався відігратися, але «динамівці» твердо вирішили здобути перемогу і не дозволили закинути шайбу у свої ворота. Багато в чому команда Олександра Сеуканда своєю перемогою зобов'язана голкіперу «синьо-білих» Владиславу Гурку, який майстерно відбивав всі кидки супротивника.

22-го лютого, відбудеться ще два поєдинки 38-го туру УХЛ - о 18:00 зіграють «Вовки» з «Галицькими Левами», а о 18:45 в Білій Церкві зійдуться лідери поточного чемпіонату «Білий Барс» і «Донбас».

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

«Кременчук» - МХК «Динамо» 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)



Шайби: 0:1 Чердак (Піддубний, Олійник - більш.), 45:24



«Кременчук»: Петленко (Власенко); Роганов - Козачук, Грицьких - Наливайко, Савицький - Горлушко; Бойков - Карпенко - Сеник, Алексанян-Петрович - Костюк - Рубан, Кривошапкін - Гриценко - Шиманський, Шах - Поліщук - Єфімочкін.



МХК «Динамо»: Гурко (Гаврилов); Хохлов - Піддубний, Бабчук - Друбецкий, Ступницький - Шматько; Чердак - Халін - Олійник, Сиротенко - Максименко - Худяков, Скребела - Лісін - Колядинський, Гайдамака.