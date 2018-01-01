Українська команда не змогла вийти у вищий дивізіон Кубку європейських чемпіонів з індорхокею
- Сьогодні, 09:37
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Клуб «Олімпія-Колос-Секвоя» фінішував третім у дивізіоні Челленджер І
18 лютого у Празі завершився розіграш Кубку європейських чемпіонів Челленджер І з індорхокею серед чоловічих команд.
В останній грі фінальної групи вінницька команда «ОКС-ШВСМ» поступилася турецькому чемпіону Gaziantep Polisgücü SK – 1:5, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.
Уже у першому таймі турки забили чотири голи, українці відповіли голом Андрія Кошеленка на 38-й хвилині. А на 40-й турки знову забили.
В іншому матчі господарі турніру SK Slavia Prague (Чехія) переграли AD Lousada з Португалії – 7:4.
Таким чином, перші два місця посіли чехи та турки. Вони і вийшли у дивізіон Трофі, де зіграють наступного року.
Зауважимо, що до цього вирішального туру українська команда займала якраз друге місце, яка давало можливість підвищитися у класі.
Однак, спочатку поразка від господарів, а потім і вищезгаданий програш турецькій команді відкинули «ОКС-ШВСМ» на третє місце у групі.
Челленджер І – це третій за силою дивізіон Кубку європейських чемпіонів з індорхокею.
У п’ятницю, 23 лютого, у Данді (Шотландія) стартує розіграш Кубка європейських чемпіонів з індорхокею серед жіночих команд.
У турнірі беруть участь вісім найкращих команд Європи, серед яких і чемпіон України МСК «Сумчанка».