Українська команда не змогла вийти у вищий дивізіон Кубку європейських чемпіонів з індорхокею

Клуб «Олімпія-Колос-Секвоя» фінішував третім у дивізіоні Челленджер І

18 лютого у Празі завершився розіграш Кубку європейських чемпіонів Челленджер І з індорхокею серед чоловічих команд. В останній грі фінальної групи вінницька команда «ОКС-ШВСМ» поступилася турецькому чемпіону Gaziantep Polisgücü SK – 1:5, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України. Уже у першому таймі



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Клуб «Олімпія-Колос-Секвоя» фінішував третім у дивізіоні Челленджер І

18 лютого у Празі завершився розіграш Кубку європейських чемпіонів Челленджер І з індорхокею серед чоловічих команд.

В останній грі фінальної групи вінницька команда «ОКС-ШВСМ» поступилася турецькому чемпіону Gaziantep Polisgücü SK – 1:5, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

Уже у першому таймі турки забили чотири голи, українці відповіли голом Андрія Кошеленка на 38-й хвилині. А на 40-й турки знову забили.

В іншому матчі господарі турніру SK Slavia Prague (Чехія) переграли AD Lousada з Португалії – 7:4.

Таким чином, перші два місця посіли чехи та турки. Вони і вийшли у дивізіон Трофі, де зіграють наступного року.

Зауважимо, що до цього вирішального туру українська команда займала якраз друге місце, яка давало можливість підвищитися у класі.

Однак, спочатку поразка від господарів, а потім і вищезгаданий програш турецькій команді відкинули «ОКС-ШВСМ» на третє місце у групі.

Челленджер І – це третій за силою дивізіон Кубку європейських чемпіонів з індорхокею.

У п’ятницю, 23 лютого, у Данді (Шотландія) стартує розіграш Кубка європейських чемпіонів з індорхокею серед жіночих команд.

У турнірі беруть участь вісім найкращих команд Європи, серед яких і чемпіон України МСК «Сумчанка».