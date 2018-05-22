Українська команда здобула путівку у вищий дивізіон клубної першості Європи з хокею на траві

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Фото ФХТУ

Вінницький «ОКС-ШВСМ» зайняв друге місце на турнірі в Австрії

18-21 травня в австрійському Відні відбувся розіграш клубного чемпіонату Європи з хокею на траві, група «Трофі».

Вінницький «ОКС-ШВСМ» грав у групі з австрійцями, швейцарцями й італійцями, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

Перша гра у групі В завершилася перемогою українців над HC Rotweiss Wettingen (Швейцарія) 2:0 (голи забивали Данило Якубюк і Юрій Дземух).

Другу українці звели внічию проти WAC (Австрія) – 1:1 (на гол Максима Онофріюка). Третя гра завершилася повним фіаско для суперників з італійського HC Bra – 13:1 (Сергій Дячук, Іван Яковенко (дубль), Роман Гиренко, Данило Якубюк, Юрій Дземух (дубль), Максим Онофріюк (хет-трик), Олександр Швець, Олександр Дьяченко, Володимир Бурятинський).

Вінничани посіли перше місце у групі та потрапили відразу у фінал, де зустрілися із переможцем іншої групи – Grange HC (Шотландія), який став першим лише завдяки кращій різниці забитих і пропущених м’ячів, маючи однакову кількість очок із ще двома білоруськими клубами.

Фінал залишився за шотландцями, які перемогли 5:2 (голи забивали Олександр Дьяченко та Сергій Дячук).

У підсумку українська команда посіла друге місце та здобула путівку у вищій дивізіон клубного євро чемпіонату на наступний рік.