Українська легкоатлетка Плотіцина виграла змагання у Мондвіллі

У свою чергу Килипко посіла третє місце зі стрибків з жердиною

Українка Анна Плотіцина виграла міжнародні легкоатлетичні змагання у приміщені у Мондвіллі (3 лютого). Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. Плотіцина, як і американка Джейд Барбер, подолала дистанцію за 8,16 с, проте тисячні долі секунди були на боці саме українки. Цікаво й те, що однаковий час, але вже 8,17 с,



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Фото: Anni Õnneleid

У свою чергу Килипко посіла третє місце зі стрибків з жердиною

Українка Анна Плотіцина виграла міжнародні легкоатлетичні змагання у приміщені у Мондвіллі (3 лютого).

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Плотіцина, як і американка Джейд Барбер, подолала дистанцію за 8,16 с, проте тисячні долі секунди були на боці саме українки.

Цікаво й те, що однаковий час, але вже 8,17 с, показали ще дві спортсменки.

За фотофінішем швидшою була британка Ясмін Міллер.

А угорка Лука Козак фінішувала четвертою.

Зазначимо також, що у забігу Плотіцина показала час 8,12 с.

Марина Килипко посіла третє місце зі стрибків з жердиною. Вона з першої спроби подолала 4,30 м. Після невдалого стрибка на 4,42 м дві наступні спроби українка перенесла на 4,52 м, проте цього разу планка не встояла.

Перемогла француженка Ніно Гійон-Ромаран (4,52 м).