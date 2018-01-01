Українська легкоатлетка Плотіцина виграла змагання у Мондвіллі
- Сьогодні, 13:24
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У свою чергу Килипко посіла третє місце зі стрибків з жердиною
Українка Анна Плотіцина виграла міжнародні легкоатлетичні змагання у приміщені у Мондвіллі (3 лютого).
Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
Плотіцина, як і американка Джейд Барбер, подолала дистанцію за 8,16 с, проте тисячні долі секунди були на боці саме українки.
Цікаво й те, що однаковий час, але вже 8,17 с, показали ще дві спортсменки.
За фотофінішем швидшою була британка Ясмін Міллер.
А угорка Лука Козак фінішувала четвертою.
Зазначимо також, що у забігу Плотіцина показала час 8,12 с.
Марина Килипко посіла третє місце зі стрибків з жердиною. Вона з першої спроби подолала 4,30 м. Після невдалого стрибка на 4,42 м дві наступні спроби українка перенесла на 4,52 м, проте цього разу планка не встояла.
Перемогла француженка Ніно Гійон-Ромаран (4,52 м).