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    Українська легкоатлетка стала третьою на марафоні у Макао

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    Українська легкоатлетка стала третьою на марафоні у Макао

    Олександра Шафар зуміла скласти конкуренцію африканкам й азіаткам

    Українка Олександра Шафар фінішувала у трійці найсильніших на марафоні у Макао.

    Змагання відбулися 2 грудня, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    Олександра Шафар подолала марафонську дистанцію за 2:36:39 год і замкнула трійку найсильніших.

    Перемогла кенійка Мерсі Джеротіч Кібарус (2:35:16 год), а Кванг Ок Рі з Північної Кореї була другою (2:35:51).

    Зауважимо, що минулого року на цьому ж марафоні Шафар фінішувала другою.

    У змаганнях серед чоловіків першу трійку склали представники Кенії.

    Еліджа Кіпроно Кембой переміг з результатом 2:15:18 год, а Джозеф Кйенго Мунивокі (2:15:32) та Самвел Кіптануі Масваі (2:15:43) перетнули фінішну лінію другим і третім відповідно.

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