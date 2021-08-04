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    Беленюк станцював гопак після перемоги на Олімпіаді (фото, відео)

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    Жан Беленюк виграв першу для України золоту нагороду в Токіо - Беленюк станцював гопак після перемоги на Олімпіаді (фото, відео)
    Жан Беленюк виграв першу для України золоту нагороду в Токіо
    Фото з відкритих джерел

    Український борець виграв перше «золото» для країни на Іграх у Токіо

    Борець греко-римського стилю Жан Беленюк здобув яскраву перемогу у фіналі Олімпійських ігор. У Токіо спортсмен не залишив шансів на порятунок угорцю Віктору Льорінцу. Українець впіймав суперника в контратаці і зумів перекинути через себе.

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    Після сутички Жан, який зазнав травми перед Олімпіадою, накинув на себе прапор України і станцював гопак.

    Четвертого серпня українці здобули одразу чотири медалі Ігор.

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    Теги: рекорд Жан Беленюк золото
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    Беленюк станцював гопак після перемоги на Олімпіаді (фото, відео)