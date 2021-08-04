Беленюк станцював гопак після перемоги на Олімпіаді (фото, відео)

Український борець виграв перше «золото» для країни на Іграх у Токіо

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк здобув яскраву перемогу у фіналі Олімпійських ігор. У Токіо спортсмен не залишив шансів на порятунок угорцю Віктору Льорінцу. Українець впіймав суперника в контратаці і зумів перекинути через себе.

Після сутички Жан, який зазнав травми перед Олімпіадою, накинув на себе прапор України і станцював гопак.

Четвертого серпня українці здобули одразу чотири медалі Ігор.