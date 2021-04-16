Перша в історії України каратистка на Олімпіаді виходить заміж

Анжеліка Терлюга не стала чекати Ігор у Токіо й сказала нареченому «так»

Каратистка з Одеси, яка першою в історії країни виборола олімпійську ліцензію на Ігри в Токіо, виходить заміж. Подією 29-річна спортсменка поділилася на своїй сторінці в соцмережах.

«Назавжди. У космос ти, у космос я», – написала Анжеліка і написала дату освідчення.

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Анжеліка є триразовою чемпіонкою Європи.

Тим часом в Україні розпочалася вакцинація спортсменів, які братимуть участь на Олімпіаді в Токіо. Саме ж проведення Ігор поки що під питанням. Пандемія коронавірусу в Японії на спад не йде. Країна переживає четверту хвилю спалаху епідемії.



