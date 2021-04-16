  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Перша в історії України каратистка на Олімпіаді виходить заміж

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Анжеліка тричі вигравала континентальну першість - Перша в історії України каратистка на Олімпіаді виходить заміж
    Анжеліка тричі вигравала континентальну першість
    Фото з відкритих джерел

    Анжеліка Терлюга не стала чекати Ігор у Токіо й сказала нареченому «так»

    Каратистка з Одеси, яка першою в історії країни виборола олімпійську ліцензію на Ігри в Токіо, виходить заміж. Подією 29-річна спортсменка поділилася на своїй сторінці в соцмережах.

    «Назавжди. У космос ти, у космос я», – написала Анжеліка і написала дату освідчення.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Anzhelika Terliuga (@anzhelika_terliuga)

    Анжеліка є триразовою чемпіонкою Європи.

    Тим часом в Україні розпочалася вакцинація спортсменів, які братимуть участь на Олімпіаді в Токіо. Саме ж проведення Ігор поки що під питанням. Пандемія коронавірусу в Японії на спад не йде. Країна переживає четверту хвилю спалаху епідемії.

    Читайте також:


      Теги: карате Анжеліка Терлюга
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies