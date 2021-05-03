Українські каратисти пробилися на Олімпіаду в Токіо
Анжеліка Терлюга є претендентом на олімпійську нагороду
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Горуна й Терлюга візьмуть участь у Іграх в Японії
Станіслав Горуна і Анжеліка Терлюга завоювали олімпійські ліцензії на Токіо-2020. На етапі Karate1 Premier League в Лісабоні капітан нашої команди у категорії до 75 кг виграв бронзову нагороду, а Анжеліка стала переможницею у категорії до 55 кг.
Одеситка, нагадаємо, нещодавно похвалилася обручкою, проте ім’я нареченого не назвала.
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