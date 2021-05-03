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    Українські каратисти пробилися на Олімпіаду в Токіо

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    Анжеліка Терлюга є претендентом на олімпійську нагороду - Українські каратисти пробилися на Олімпіаду в Токіо
    Анжеліка Терлюга є претендентом на олімпійську нагороду
    Фото з відкритих джерел

    Горуна й Терлюга візьмуть участь у Іграх в Японії

    Станіслав Горуна і Анжеліка Терлюга завоювали олімпійські ліцензії на Токіо-2020. На етапі Karate1 Premier League в Лісабоні капітан нашої команди у категорії до 75 кг виграв бронзову нагороду, а Анжеліка стала переможницею у категорії до 55 кг.

    Одеситка, нагадаємо, нещодавно похвалилася обручкою, проте ім’я нареченого не назвала.

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    Теги: карате Анжеліка Терлюга Станіслав Горуна
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