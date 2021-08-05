«Динамо» задовольнилося нічиєю в матчі з «Фенербахче»
Кияни першими забили, але не втримали переможний рахунок
Чемпіон України з футболу злітав у Туреччину. В Стамбулі на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка «Динамо» провело товариський матч із грандом турецького футболу – місцевим «Фенербахче». Гра завершилася внічию – 1:1.
«Динамо»: 71.Бойко (1.Бущан, 66) — 94.Кендзьора (24.Тимчик, 46), 25.Забарний, 34.Сирота (13.Шабанов, 66), 23.Сідклей (16.Миколенко, 46)— 5.Сидорчук (10.Шапаренко, 66), 8.Шепелєв (18.Андрієвський, 66), 17.Леднєв (29.Буяльський, 46), 11.Родрігес (99.Антюх, 62), 15.Циганков (20.Караваєв, 66) — 9.Рамірес (19.Гармаш, 46; 73.Шкурин, 86).
Нагадаємо, кияни візьмуть старт і Лізі чемпіонів з групового турніру. «Шахтар» бере участь у кваліфікації, і в першому матчі, проти бельгійського «Генка», здобув перемогу – 2:1.
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